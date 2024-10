Atmosfera wyczekiwania

Europejskie indeksy otwierały się w środę neutralnie lub pozytywnie, później w większości podjęły próbę ruchu w górę, która została jednak przekreślona w ciągu pierwszych dwóch godzin handlu. Mniej więcej od południa czasu polskiego zmienność pozostawała bardzo niska, a dzień zakończył się właściwie bez zmian. O 0,55 proc. spadał zachowujący się gorzej od reszty kontynentu IBEX, pozostałe główne indeksy notowały zmiany od -0,28 proc. (FTSE MiB) do 0,17 proc. (FTSE100). Po lepszym od prognoz raporcie ADP, który pokazał we wrześniu wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym o 143 tys. (konsensus: 124 tys.) lekko umacniał się dolar, który kontynuuje wzrosty także dzisiaj wraz ze wzrostem obaw o ostrą odpowiedź Izraela na irański atak rakietowy. W godzinach porannych kurs EURUSD testuje już poziom 1,1025.

Sesja w Warszawie była nadzwyczaj nieciekawa, obroty sięgnęły zaledwie 822 mln zł. Kolejny dzień główny indeks dźwigały Orlen (+2,75 proc. ) i KGHM (+0,80 proc. ), co pozwoliło mu na zamknięcie wzrostem o 0,08 proc. , mimo że 13 spółek spadało. mWIG40 stracił 0,41 proc. , a sWIG80 0,57 proc. . Dla słabszego zachowania średnich spółek kluczowa była kontynuacja korekty powynikowych wzrostów na CCC (-2,21 proc. ), o 3,04 proc. spadała Enea.

S&P500 wzrosło o 0,01 proc. , a NADAQ o 0,08 proc. , co można uznać za dobry wynik, bo na poziomie lokalnym kluczowe wydarzenie dnia – raport sprzedażowy Tesli – miało negatywny wpływ na rynek. Inwestorzy zareagowali dość spokojnie na informacje, że spółka dostarczyła w 3Q2024 nieco mniej samochodów od oczekiwań (462,9 tys.), jej notowania spadły o 3,49 proc. . Drożały Broadcom (+1,90 proc. ), nVIDIA (+1,58 proc. ) i sektor naftowy, słabo zachowywały się linie lotnicze i media.

W Azji mamy dziś odwrócenie sytuacji z wczoraj – Shigeru Ishiba przeciął percepcję siebie jako zwolennika szybkich podwyżek stóp procentowych słowami, że japońska gospodarka nie jest na nie gotowa, co wywołało wczoraj dwuprocentowe osłabienie jena względem dolara, a dzisiaj podobny w skali wzrost Nikkei. Hang Seng notował przeszło czteroprocentową przecenę, choć na nieco ponad godzinę przed startem handlu w Europie zmniejsza ją o połowę. Początek sesji w Europie i Polsce zapowiada się raczej spadkowo, w trakcie dnia poznamy wskaźnik PMI z amerykańskiego sektora usługowego i tygodniowe statystyki wniosków o zasiłek w USA. Nastroje mogą być jednak zdeterminowane prognozami dalszego rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie. Joe Biden podobno przekonuje rząd Izraela, by nie atakował irańskich instalacji jądrowych, wielu lokalnych polityków wywiera natomiast presję, by eskalować konflikt dalej.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

