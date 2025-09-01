Indeksy w dół, kruszce walczą o nowe szczyty

Najciekawszym obszarem rynku wydają się kruszce – srebro wzrosło w piątek o 2 proc., dziś rano drożeje o kolejne 1,5 proc. i wybiło poziom 40$/ou. Złoto po zwyżkach o 1,1 proc. oraz 0,8 proc. również wydaje się być na dobrej drodze, by wybić się górą z przeciągającej się od kwietnia konsolidacji.

Ostatni dzień sierpnia okazał się korekcyjny, co sprawia, że na wielu europejskich giełdach cały miesiąc zamknął się niewielkim minusem. Główne indeksy traciły od 0,32 proc. (FTSE100) 0,90 proc. (IBEX). Wśród największych europejskich spółek rosło jedynie Nestle (+0,65 proc.), najsilniej traciły ASML (-2,71 proc.) i Hermes (-1,60 proc.). Miało to przełożenie na całe sektory – technologia (-1,21 proc.) i dobra konsumpcyjne wyższego rzędu (-1,37 proc.) prezentowały się najgorzej.

WIG20 spadł o 1,22 proc., mWIG40 o 1,36 proc., a sIWG80 o 0,55 proc.. Korekta głównego indeksu warszawskiej giełdy przekroczyła tym samym 5,3 proc. od początku miesiąca, od szczytu sięga niemal 8 proc. W piątek wyprzedawano przede wszystkim PKO (-3,01 proc.) i PZU (-1,72 proc.), WIG_Banki koszykowo tracił 2,45 proc.. Przecena może mieć niestety w naszej ocenie bardziej długotrwały charakter, zaczęliśmy obserwować realizację zysków z pierwszego półrocza. W ostatnich tygodniach sektor bankowy słabnie na całym świecie, nasz z oczywistych powodów może korygować się silniej.

S&P500 spadło w piątek o 0,64 proc., a NASDAQ o 1,15 proc. Z sektorów głównego indeksu poza technologią (-1,63 proc.) i dobrami wyższego rzędu (-1,15 proc.), kategorią zdominowaną przez Amazon (-1,12 proc.) i Teslę (-3,50 proc.), najgorzej zachowywał się przemysł (-0,95 proc.). Sesję można w dużym stopniu podsumować jako zmianę opinii inwestorów, czy raport nVIDIi (-3,32 proc.) faktycznie był neutralny (jak wskazywał czwartkowy spadek o 0,79 proc.). Poza najważniejszą spółką świata silnie spadał też Broadcom (-3,65 proc.) oraz Oracle (-5,90 proc.).

W godzinach porannych obraz rynków azjatyckich jest bardzo niejednoznaczny, o ponad 1,5 proc. spada Nikkei, Hang Seng zyskuje 1,8 proc., co jest zasługą głównie siedemnastoprocentowych wzrostów Alibaby po piątkowym raporcie.

Kamil Cisowski, Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego, Dom Inwestycyjny Xelion

