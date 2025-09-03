Wszystkie oczy na RPP

Z perspektywy rynku krajowego bezsprzecznie najważniejszym wydarzeniem będzie decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie wysokości stopy referencyjnej, którą poznamy w dalszej części dnia. W związku z napływającymi dobrymi danymi makroekonomicznymi, rynek oczekuje kontynuacji luzowania polityki monetarnej.

Nastroje na europejskich parkietach podczas wtorkowej sesji były jednoznacznie negatywne. Realizuje się scenariusz korekty, który najbardziej widoczny był na DAX-ie (-2,29 proc.). Po silnej wyprzedaży na otwarciu niemiecki indeks przez większość sesji pozostawał w trendzie spadkowym. Podaż przeważała również we Włoszech, gdzie FTSE MIB — przy podobnym przebiegu notowań — osłabił się o 1,61 proc.. Spadkom nie oparł się hiszpański IBEX 35, który zakończył dzień pod kreską, niżej o 1,57 proc.. Ciążył zwłaszcza sektor bankowy, m.in. Santander (-2,47 proc.) i CaixaBank (-1,17 proc.). Po sesji charakteryzującej się przewagą podaży o 1,50 proc. osłabił się także paneuropejski STOXX 600. W podobnym stopniu straciły szwajcarski SMI (-0,72 proc.) oraz francuski CAC 40 (-0,70 proc.). Więcej sprzedających obserwowano też w Londynie, gdzie FTSE 100 spadł o 0,87 proc. — motorem spadków okazały się spółki związane z nieruchomościami i budownictwem. Zyskiwała natomiast energetyka i branża paliwowa: Shell PLC (+1,03 proc.), BP (+0,67 proc.). Mieszane nastroje panowały we wtorek w Warszawie, szczególnie widoczne w końcowej fazie sesji. Pomimo silnej wyprzedaży na początku notowań, indeks WIG20 został wyciągnięty i zakończył dzień nad kreską, rosnąc o (+0,13 proc.). Silnie traciły jednak PGE (-2,84 proc.), Allegro (-2,68 proc.) oraz Budimex (-2,45 proc.). Indeks średnich spółek, mWIG40, zakończył dzień słabszy o (-0,46 proc.) — warto zwrócić uwagę na pozytywnie wyróżniające się: Vercom (+4,71 proc.), ABPL (+3,20 proc.) oraz Lubawa (+3,15 proc.). Na sWIG80 również zauważalny był zwiększony popyt w ostatniej godzinie handlu, co pozwoliło na wyciągnięcie indeksu. Finalnie zakończył on sesję wzrostem o (+0,20 proc.). Pesymizm przeważał również za oceanem, gdzie najważniejsze amerykańskie indeksy traciły na wartości. Podczas wyprzedaży papierów na globalnym rynku obligacji, rentowności 30-letnich obligacji USA zbliżyły się do 5 proc.. Największym spadkom poddała się technologia oraz spółki o dużej kapitalizacji: Nvidia (-1,91 proc.), Tesla (-1,35 proc.), Meta (-0,49 proc.). Spadkom nie uchroniły się także spółki półprzewodnikowe: ARM (-4,32 proc.), Micron (-0,45 proc.), Qualcomm (-1,21 proc.). Spośród głównych indeksów najsilniej tracił Nasdaq Composite, który w trakcie sesji osłabił się o 0,80 proc.. Amerykański indeks szerokiego rynku S&P 500 zakończył dzień na minusie, spadając o 0,69 proc.. We wtorek straciły również przemysłowy Dow Jones (-0,55 proc.) oraz indeks małych spółek Russell 2000 (-0,60 proc.). Wczoraj poznaliśmy również istotny odczyt popularnego indeksu menedżerów logistyki (PMI) dla sektora przemysłowego, który spadł do poziomu 48,7 — poniżej prognoz wynoszących 49,0. Odczyt poniżej granicy 50 punktów sygnalizuje kurczenie się sektora. Jest to już szósty z rzędu spadkowy wynik, wskazujący na pogarszającą się koniunkturę w amerykańskim przemyśle. W godzinach porannych na rynkach azjatyckich obserwujemy spadki głównych indeksów. Na półtorej godziny przed otwarciem notowań w Europie, najsłabiej radzi sobie Shanghai Composite, który zdążył osłabić się o 1,21 proc. Przewaga podaży widoczna jest również w Japonii, gdzie Nikkei 225 traci 0,89 proc. — głównie za sprawą spadków w sektorze technologicznym. Presja sprzedających pojawiła się także w początkowych godzinach handlu w Hongkongu, gdzie Hang Seng osłabia się o 0,76 proc.. Tracą również indyjskie indeksy: Sensex (-0,42 proc.) oraz Nifty50 (-0,24 proc.). W godzinach porannych kontrakty futures na europejskie i amerykańskie indeksy świecą na zielono, a złoto koryguje się, co może zapowiadać pozytywne otwarcie sesji.

Z perspektywy rynków globalnych, istotną publikacją będzie raport JOLTS przedstawiający dane z amerykańskiego rynku pracy – publikacja już o godzinie dziesiątej.

Michał Poleszczuk, Analityk, Dom Inwestycyjny Xelion

