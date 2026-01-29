Dzień oddechu na dolarze

Wczorajszy brak decyzji o zmianie stóp procentowych ustabilizował na chwilę sytuację na dolarze. Surowce jednak nadal idą w górę. W tle decyzja Banku Kanady, który również utrzymał stopy na tym samym poziomie.

Fed nie zaskoczył

Zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami nie doszło wczoraj do niespodzianki. Kontrakty terminowe pokazywały brak zmiany stóp procentowych i rzeczywiście poziom nie uległ zmianie. Ważniejszy był komunikat po samej decyzji. Oczywiście zwrócono uwagę na inflację przekraczającą 2 proc., ale zniknęły zapisy o obawach o rynek pracy. Co ważne, spośród 12 członków tego gremium tylko dwóch – nominowanych przez obecnego prezydenta – głosowało za obniżką. To pokazuje, że teoria o tym, iż obecna administracja po odejściu Jerome Powella będzie mogła dowolnie sterować polityką monetarną, nie jest słuszna. Wygląda na to, że Fed obecnie naprawdę wchodzi trochę w tryb zwany często „wait and see”. Patrząc na kontrakty terminowe na stopy procentowe, marcowe cięcie jest również mało prawdopodobne. Rynki wczoraj reagowały umocnieniem amerykańskiej waluty, jednak po tym umocnieniu dalej jest powyżej poziomu 1,19 względem euro, co nadal oznacza bardzo słabego dolara.

Jak reagują rynki?

Umacniający się dolar powinien powodować, że surowce w nim wyrażone powinny tanieć. Powinny, ale z jakiegoś powodu wczorajszy dzień wcale nie uspokoił cen. Dzisiaj srebro dotarło do poziomu 120 USD za uncję po raz pierwszy w historii. Złoto na chwilę przekroczyło 5600 USD, również ustanawiając historyczny rekord. W górę szła także ropa naftowa. Najważniejszym aktywem, które traciło wczoraj na wartości były kryptowaluty. Te mają ogólnie dużo słabszą passę ostatnimi czasy. W skali roku bitcoin stracił bowiem względem dolara około 15 proc., z kolei złoto zyskało niemal 98 proc. Nie znaczy to wcale, że kolejny rok będzie taki sam. Pokazuje to natomiast, że rynek kryptoaktywów, mimo jego dużej popularyzacji, złapał właśnie potężną zadyszkę, nawet przy teoretycznie sprzyjającym otoczeniu spadających stóp procentowych.

Kanada utrzymała stopy procentowe

Spośród wczorajszych decyzji banków centralnych w Ameryce Północnej, ta z Kanady budziła mniejsze zainteresowanie. Dodatkowym argumentem jest to, że główna stopa wynosi tutaj 2,25 proc., a nie 3,5-3,75 proc. jak w USA. Pokazuje to, że jest tam znacznie mniej miejsca na dalsze ruchy w dół. Tym bardziej nie dziwi wczorajsza decyzja o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Rynek nie reagował na te dane, gdyż był to scenariusz silnie prognozowany przez analityków. Wczoraj dolar kanadyjski drożał względem złotego, ale była to raczej reakcja na szersze odczyty rynkowe związane z oczekiwaniami na decyzję Fed.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – bilans handlu zagranicznego,

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych,

16:00 – USA – zamówienia na dobra.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

Przedstawione poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autorów i nie mają charakteru rekomendacji autora do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści raportów nie stanowią „rekomendacji” lub „doradztwa” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie komentarza, raportu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor.

