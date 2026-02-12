Dzień dobrych danych

Rzadko się tak dzieje, że dostajemy pakiet za pakietem coraz lepszych danych. Wczorajszy rynek pracy w USA pozytywnie zaskoczył. Polskie PKB rośnie jeszcze szybciej, niż sądziliśmy. Jakby tego było mało – inflacja na Węgrzech dalej zwalnia.

Amerykański rynek pracy

Wczoraj poznaliśmy dane z USA – bezrobocie spadło do 4,3 proc. Jest to pozytywną niespodzianką, bo spodziewano się utrzymania na poziomie 4,4 proc. Dużo lepiej od prognoz wypadły nowe miejsca pracy. W sektorze pozarolniczym przybyło ich 130 tys., podczas gdy oczekiwano 70 tys. W sektorze prywatnym przypuszczenia były takie same, a realizacja wyniosła 172 tys. W tym samym czasie nieznacznie przyspieszył wzrost wynagrodzeń. Rosną one jednak o 3,7 proc., zamiast oczekiwanych 3,6 proc.. Zatem są to obiektywnie dobre odczyty dla amerykańskiej gospodarki – widać to zresztą na ich walucie. Pomimo wczorajszego umocnienia, dolar nadal jest słaby. Coraz bardziej interesujące są dane piątkowe. Lepsze informacje z rynku pracy powodują bowiem, że presja na stopy procentowe spada.

Polska gospodarka przyspiesza

Wstępne dane o wzroście PKB w Polsce, które zobaczyliśmy dzisiaj, mówią o 4 proc. wzroście rok do roku na koniec 2025. To wynik lepszy od oczekiwanego 3,9 proc., a przede wszystkim jeden z najlepszych w całej Unii Europejskiej. W Europie lepszym wynikiem mogą pochwalić się tylko Monako, Liechtenstein i Mołdawia. Średnia unijna wynosi obecnie 1,4 proc., co pokazuje, że mamy za sobą rok silnego nadrabiania dystansu względem państw Zachodu. Rynek spodziewał się szybkiego wzrostu w Polsce, stąd brak reakcji na kursach walut nie dziwi. Polski złoty jest zresztą ostatnio bardzo stabilny względem euro, co pomaga polskim przedsiębiorcom.

Spadek inflacji na Węgrzech

Poznaliśmy dzisiaj dane o zmianie cen na Węgrzech. Kraj ten w ostatnich miesiącach radzi sobie naprawdę dobrze. Jeszcze w październiku inflacja wynosiła 4,3 proc., dziś jest to zaledwie 2,1 proc. Otwiera to furtkę do gwałtownych obniżek stóp procentowych. Trzeba jednak pamiętać, że wzrost niektórych cen jest tam sztucznie ograniczany przez państwo. Nawet jeśli będą one teraz częściowo uwalniane, wygląda na to, że szybko pojawi się przestrzeń do obniżek stóp z poziomu 6,5 proc.. Węgry mają bowiem obecnie wyjątkowo wysokie realne stopy procentowe, czyli takie po uwzględnieniu inflacji. Gdyby doszło do obniżek stóp procentowych na Węgrzech, należy się spodziewać silnego osłabienia forinta.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl

