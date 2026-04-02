Rynek korporacyjnego długu przyhamował

Wartość emisji papierów dłużnych przedsiębiorstw na krajowym rynku spadła o 30 proc. r/r do niecałych 2,8 mld zł w I kwartale, wynika z danych gromadzonych przez Obligacje.pl.

Podczas sfinalizowanych w I kwartale nieco ponad 40 emisji obligacji firmy (bez banków i spółek je wspomagających) pozyskały 2,76 mld zł wobec 3,93 mld zł przed rokiem, co oznaczało 30-proc. spadek. W stosunku do rekordowego poprzedniego kwartału, w którym wartość transakcji sięgnęła 6,97 mld zł, spadek sięgnął 60 proc.

Wszystko to przy najmniejszej na rynku liczbie emisji od co najmniej pięciu lat. Mocne ograniczenie dotknęło także podaży ofert detalicznych korporatów, proponowanych osobom fizycznym w szeroko dostępnych emisjach publicznych na podstawie zatwierdzonych przez KNF prospektów (w I kw. zamknięto tylko dwie takie transakcje).

Wartość i liczba emisji obligacji przedsiębiorstw na krajowym rynku / autor: materiały prasowe Obligacje.pl

Czołówkę największych transakcji z I kwartału otwiera Kruk z wartą 600 mln zł emisją, która trafiła do krajowych instytucji. A ponieważ ofertę przeprowadzono już w marcu, hipoteza o hamowaniu rynku z powodu bliskowschodniego konfliktu stawać może pod mocnym znakiem zapytania. Po 250 mln zł w I kwartale pozyskały z kolei Dekpol i Dom Development, z czego druga ze spółek także domknęła transakcję już w marcu. Ponad 229 mln zł w dwóch seriach zebrał natomiast Sobieski Towers, spółka celowa Ghelamco, której oferta miała na celu refinansowanie wygasającego długu dewelopera. Wśród sfinalizowanych w I kwartale znaczących emisji nie sposób pominąć też papierów Develii (180 mln zł), Unibepu (140 mln zł) oraz Bestu (134 mln zł).

Wszystkie wymienione emisje łączyło ograniczenie wysokości marży względem analogicznych ofert z przeszłości. I tak na przykład, w przypadku Kruka to spadek o 0,5 pkt proc., a w Dekpolu o 1,4-1,5 pkt proc. Natomiast Dom Development ściął marżę o 0,2 pkt proc., Develia – 0,4 pkt proc., a Unibep o 0,8 pkt proc. Podobne przypadki można zresztą dalej mnożyć, by wspomnieć chociaż niedawne oferty Bestu, Marvipolu, Grupy NDI, 7R, czy Vindexusa.

Podsumowując – emisji jest mniej, a kompresja obligacyjnych marż nadal postępuje, co podpowiada, że problemem rynku bynajmniej nie jest strona popytowa.

Michał Sadrak, Obligacje.pl

