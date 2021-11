Przydacz w BBC: konieczna presja na Białoruś i Rosję

Do rozwiązania kryzysu migracyjnego na polsko-białoruskiej granicy potrzebne jest wywarcie presji na Alaksandra Łukaszenkę i wspierającego go Władimira Putna - mówił w czwartek w stacji BBC World News wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz

Wiceszef polskiego MSZ przebywa w środę z wizytą w Londynie, gdzie rozmawiał ze swoimi brytyjskimi odpowiednikami - Wendy Morton i Jamesem Cleverlym.

Jesteśmy bardzo zainteresowani rozwiązaniem tej kwestii, ale aby to zrobić, musimy wywrzeć presję na Łukaszenkę i Putina, który go wspiera - mówił Przydacz o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w rozmowie z BBC World News. Przyjęliśmy już (jako Unia Europejska) sankcje wobec Łukaszenki, a tym, co musimy teraz zrobić, jest utrzymanie jedności jako Unia Europejska, jako członkowie NATO, aby wysłać odpowiednie sygnały polityczne, strategiczne sygnały w kierunku Mińska - oświadczył.

Po wywiadzie udzielonym BBC podkreślił w rozmowie z polskimi dziennikarzami, że istotne jest, by nie pozwolić Białorusi i Rosji na narzucenie narracji, według której sytuacja na granicy jest tylko kryzysem humanitarnym, podczas gdy to te państwa same go wywołały po to, by destabilizować społeczeństwa zachodnie.

PAP/KG