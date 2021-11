Sprawy wsi i rolnictwa są w Polskim Ładzie traktowane priorytetowo

Kompas to narzędzie, które pomaga wytyczyć drogę do celu nawet w najtrudniejszym terenie. My mamy jasno wyznaczony cel: wyrównanie i wzrost poziomu życia Polaków, oraz narzędzie, które pomoże nam ten cel osiągnąć – Polski Ład – napisał w roczniku „Polski Kompas 2021” Grzegorz Puda do 26 października 2021 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi

Nasza gospodarka okazała się jedną z najbardziej odpornych na trudności związane z pandemią koronawirusa. Dotyczy to również sektora rolnego. Czas pandemii, a zwłaszcza jego pierwszy etap, uświadomił wielu osobom, jak ważne jest bezpieczeństwo żywnościowe i jak istotne jest produkowanie żywności na rynkach lokalnych. Polscy rolnicy po raz kolejny stanęli na wysokości zadania. Ten czas pokazał również ogrom błędów popełnionych w czasach transformacji ustrojowej. Niedopuszczalny sposób likwidacji PGR-ów oraz oddanie w obce ręce przetwórstwa rolno-spożywczego, przy jednoczesnej likwidacji lokalnych zakładów oraz rynków do dziś powodują wiele trudności.

Nasz główny cel – wyrównywanie i wzrost poziomu życia Polaków – to dążenie do przyśpieszonego tempa rozwoju oraz wzrostu zamożności społeczeństwa. Miejsce urodzenia czy zamieszkania nie może nikogo ograniczać w spełnianiu swoich aspiracji i realizacji życiowych planów.

Dlatego Polski Ład stał się kompleksową strategią przezwyciężenia skutków pandemii, która została opracowana przez Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego. Mam osobistą satysfakcję, że sprawy wsi i rolnictwa potraktowano w nim priorytetowo.

Przede wszystkim zwracam uwagę na dwa bardzo ważne projekty kluczowych aktów prawnych – Ustawę o rodzinnych gospodarstwach rolnych oraz Kodeksie rolnym. Te rozwiązania legislacyjne są kluczowe dla przyszłości polskich rolników i polskiego rolnictwa. Pierwszy projekt dotyczy przywrócenia godności rolnika i zabezpieczenia oraz wzmocnienia roli rodzinnych gospodarstw rolnych.

Polski Ład przewiduje ponadto wiele innych rozwiązań ułatwiających pracę rolników. Zwiększone zostanie wsparcie w ramach dopłat do paliwa rolniczego ze 100 litrów na ha do poziomu 110 litrów oleju napędowego na ha. Kolejnym rozwiązaniem rozszerzającym możliwości zwiększenia rolniczych dochodów jest uwolnienie RHD, czyli rolniczego handlu detalicznego, na obszar całego kraju. Jednocześnie zostanie zwiększona kwota wolna od podatku z dotychczasowych 40 tys. zł do 100 tys. zł.

Doświadczenia wyniesione z trudnego czasu pandemii pozwalają również na wdrożenie innowacyjnych sposobów upraszczających i ułatwiających komunikację rolników z urzędami. E-okienko dla rolnika pozwoli na zdecydowaną oszczędność czasu i jednocześnie wpłynie na wdrożenie wielu ułatwień w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych.

Już został udostępniony centralny system informatyczny zasobu państwowej ziemi. Cyfryzacja będzie wkraczała w kolejne obszary. Zbudowany zostanie cyfrowy system pozwalający na identyfikowanie żywności „Od pola do stołu”. To rozwiązanie korzystne dla konsumentów, ponieważ będą oni mieli pełną wiedzę o produkcie, który chcą nabyć. To niezwykle istotne, aby świadomie wybierać produkty na podstawie rzetelnych informacji, zwłaszcza że apel o solidarność z rolnikami przynosi dobre efekty. Coraz więcej Polaków poszukuje w sklepach produktów od polskich rolników i producentów.

Solidarni z rolnikami wzmacniamy bezpieczeństwo żywnościowe naszej ojczyzny, co przekłada się na jej rozwój, suwerenność i dobrobyt obywateli.

Grzegorz Puda, od 6 października 2020 r. do 26 października 2021 r. pełnił funkcję ministra rolnictwa i rozwoju wsi. 26 października 2021 r. został powołany na urząd ministra funduszy i polityki regionalnej.

