Energetyka w drodze ku zeroemisyjności

Polska stoi przed wyzwaniem zbudowania nowego systemu energetycznego, o wielkości porównywalnej do obecnego, w ciągu najbliższych dwóch dekad. Wynika to z jednej strony z potrzeby nadania dynamiki dążeniu ku nisko- i zeroemisyjnej transformacji polskiej gospodarki, ale też z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Skala wyzwań, w związku z ambitnymi założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, jest bezprecedensowa, również mając na względzie szok gospodarczy wywołany pandemią koronawirusa. Kolejne dziesięciolecia będą wymagały znacznych inwestycji na rzecz rozwoju OZE, poprawy efektywności energetycznej oraz jakości powietrza. Odpowiedzią na te wyzwania jest Polski Ład oraz strategiczny dokument „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”, który wskazuje kierunki naszej transformacji energetycznej.

Zgodnie z prognozami PEP2040, która jest swoistym kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli, wykorzystanie węgla będzie ulegać stopniowej redukcji, a głównym kierunkiem transformacji energetycznej Polski stanie się zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych, w dalszej perspektywie również energetyki jądrowej. Zmiany te muszą jednak następować w warunkach bezpieczeństwa energetycznego, aby nie dopuścić do sytuacji niewydolności sieci elektroenergetycznej i ryzyka braku dostaw energii.

Drogą do osiągnięcia tego celu będzie m.in. wdrożenie do polskiego systemu elektroenergetycznego morskiej energetyki wiatrowej i uruchomienie elektrowni jądrowej. Szacujemy, że w ciągu najbliższych 10 lat jedna na trzy MWh wyprodukowanej energii będzie pochodziła z jednostek odnawialnych.

Równolegle do wielkoskalowej energetyki rozwijać się będzie energetyka rozproszona i obywatelska. W ostatnim czasie najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce jest fotowoltaika, co związane jest z postępującym spadkiem kosztów i systemem wsparcia. Silnym impulsem do rozwoju energetyki prosumenckiej był program Mój Prąd, którego trzecia edycja rozpoczęła się 1 lipca br.

Co ważne, nie możemy zapominać, że podążanie w kierunku zeroemisyjności wymaga działań nie tylko w obszarze elektroenergetyki. Transformacja wymaga też zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła, zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie oraz rozwoju elektromobilności.

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z najnowszym wydaniem „Polskiego Kompasu”, który w tym roku poświęcony jest planom, strategiom i prognozom dotyczącym wyjścia z kryzysu na ścieżkę rozwoju. To obowiązkowa pozycja dla osób zainteresowanych biznesem, energetyką i polską gospodarką.

Wszyscy chcemy żyć w bezpiecznej energetycznie Polsce, oddychać czystym powietrzem i korzystać z szans, jakie niesie nam inwestycja w nowoczesną i ekologiczną energetykę oraz w rozwój technologiczny. Stoimy dziś w obliczu pokoleniowej szansy, aby zmienić przyszłość i zapewnić rozwój niskoemisyjnej gospodarki w sposób innowacyjny, akceptowalny społecznie oraz z poszanowaniem klimatu. Wierzę również, że dzięki realizacji Polskiego Ładu przekażemy kolejnym pokoleniom kraj bardziej zielony i przyjazny środowisku.

Michał Kurtyka, do 27 października 2021 r. minister klimatu i środowiska

UWAGA OD REDAKCJI: wszystkie teksty zamieszczone w roczniku „Polski Kompas 2021” zostały przygotowane przez autorów i nadesłane do redakcji do 2 września 2021 roku