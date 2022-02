Miedwiediew śmieje się z Europy. Straszy cenami gazu

SPD poparło stanowisko kanclerza Scholza, że w przypadku rosyjskiej inwazji na Ukrainę w grę wchodzą wszystkie opcje sankcji. Szef partii dał do zrozumienia, że obejmuje to również konsekwencje dla NS2 i to mimo, że premier Meklemburgii Manuela Schwesig wezwała do szybkiego uruchomienia gazociągu