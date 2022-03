Bank Szwajcarii gotowy do interwencji. Będzie osłabienie franka?

W poniedziałek rano na rynku walutowym notowane jest dalsze osłabienie złotego względem głównych walut. Ok. 7.20 za euro płacono 4,93 zł, za dolara 4,53 zł, a za franka szwajcarskiego 4,92 zł. Duża przecena złotego to efekt wzrostu awersji do ryzyka i umocnienia dolara