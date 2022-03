Ropa pod presją, akcje walczą o ruch w górę

Piątkowa sesja zaczęła się w Europie w okolicy poziomów neutralnych, do południa większości rynków udało się zbudować naprawdę silne wzrosty, jednak do zamknięcia zostały one zredukowane mniej więcej w połowie

Podobnie jak na rynku akcji, na rynku ropy kluczowym punktem dnia stały się słowa Władimira Putina, który stwierdził, że „widzie pewne postępy” w rozmowach z Ukrainą (katalizator ruchu w górę). Brakowało istotnych nagłówków z frontu wojennego, chyba że uzna się za takie informacje o tym, że Rosja szuka wsparcia syryjskich bojowników. Szczyt UE w Wersalu nie przyniósł absolutnie żadnych nowych uzgodnień o jakimkolwiek znaczeniu dla rynku. Bilans dnia należy określić jako przestraszony optymizm, większość rynków europejskich zakończyło go na lekkim plusie.

Skala odbicia w Polsce, przynajmniej mierzona w PLN, jest natomiast naprawdę duża. WIG20 zyskał w piątek 3,21%, mWIG40 1,08%, a sWIG80 1,56%. Gwiazdą sesji było Dino, które drożało o 9,09% po informacjach, że spółka powinna 1Q2022 utrzymać dwucyfrowy wzrost LFL i osiągnąć podobną marżę brutto na sprzedaży. Jeszcze silniej, o 11,68% drożały walory CCC, jedyną spółką głównego indeksu, która zamknęła się na minusie był KGHM. W tym momencie WIG20 wygląda od początku roku lepiej niż DAX, nawet gdy uwzględnimy osłabienie EURPLN w tym czasie.

Ponownie zawodzą natomiast Stany Zjednoczone, S&P500 spadło o 1,30%, a NASDAQ 2,18%. Słabość amerykańskiego rynku sprawia, że wyceny wskaźnikowy na poziomie wyprzedzającego wskaźnika cena/zysk po raz pierwszy od marca 2020 r. spadły poniżej 5-letniej średniej (18,6). Być może w ustaleniu dna i rozpoczęciu ruchu w górę pomoże środowe posiedzenie Fed.

Tydzień w Azji zaczyna się słabo, na co wpływa lockdown w Shenzhen (kolejna fala COVID w Chinach) i wyprzedaż spółek technologicznych, które poza krajowym otoczeniem regulacyjnym muszą sobie też radzic z obawami inwestorów, iż bliskie Rosji stanowisko Chin może się dla nich okazać w następnych latach kosztowne. Kontrakty na europejskie i amerykańskie indeksy sugerują, że sesja w Europie rozpocznie się mimo to od zwyżek.

Kamil Cisowski Dyrektor Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego Dom Inwestycyjny Xelion