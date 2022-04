Lotnisko Chopina odzyskuje pasażerów szybciej niż przewidywano

Liczba pasażerów odprawianych na Lotnisku Chopina w Warszawie wskazuje na dynamiczny wzrost, przewyższający prognozy, poinformował ISBnews prezes zarządzającej portem spółki PPL Stanisław Wojtera. Obecnie dzienne liczby podróżnych kształtują się ok. 40 tys., czyli ponad 3/4 stanu sprzed pandemii

W czwartek, 28 kwietnia br., Lotnisko Chopina odprawiło 38 945 osób. Wyraźnie pokazuje to odbudowę ruchu lotniczego, który już dziś wynosi 76% w odniesieniu do rekordowego roku 2019, kiedy tego dnia obsłużono 51 322 podróżnych. Trend wzrostowy jeszcze lepiej widać w porównaniu z rokiem 2021, w którym 28 kwietnia podróżowało 9 090 pasażerów.

Przewidywane dane z piątku, 29 kwietnia br., również wskazują na dynamiczny wzrost. Tuż przed majówką Lotnisko Chopina spodziewa się odprawić 40 120 osób; 78% z liczby analogicznego dnia w 2019 r. W odniesieniu do ubiegłego roku wzrost będzie ponad dwuipółkrotny (rok temu z usług stołecznego portu skorzystało 11 125 osób).

Ruch na Lotnisku Chopina bardzo szybko rośnie. Wyraźnie wskazują na to nasze aktualne dane. Jeśli odniesiemy tegoroczne wyniki z marca do poprzedniego roku, zauważymy wzrost o prawie 230%. W pierwszym kwartale 2022 odprawiliśmy ponad 2 mln pasażerów - jest to wynik znacznie lepszy od prognoz - powiedział Wojtera ISBnews.

Pokazuje to, jak bardzo tęskniliśmy za lataniem i jak bardzo Polacy chcą wrócić do podróżowania. Jako Lotnisko Chopina dopilnujemy, aby ten szybko rosnący ruch komfortowo obsłużyć - dodał.