Prezydent w TVP Wilno o polskich priorytetach

Bardzo nam zależy na Rail Baltice i bardzo nam zależy na Via Carpatii; są to w tej chwili projekty priorytetowe - zaznaczył w wywiadzie dla TVP Wilno prezydent Andrzej Duda, który wziął w czwartek udział w uroczystym otwarciu interkonektora gazowego Polska–Litwa.

Prezydent Andrzej Duda został zapytany w TVP Wilno o to, jak to jest, że Polsce i Litwie udaje się zbudować połączenia gazowe i mosty energetyczne, a ciągle brakuje połączeń komunikacyjnych. Padło też pytanie o Rail Baltikę.

„Bardzo nam zależy na Rail Baltice i bardzo nam zależy na Via Carpatii. To jest to samo – że tak powiem – źródło, tylko drogi potem się rozchodzą: jedna idzie bardziej w kierunku Warszawy, a druga wprost w dół na południe, do granicy ze Słowacją. Bardzo nam zależy na tym, żeby te drogi zbudować” - zaznaczył.

Dopytywany o to, czy są to projekty priorytetowe odpowiedział: „Tak, są to w tej chwili projekty priorytetowe. Mamy nadzieję, że Rail Baltica do 2025 roku będzie – tak jak zaplanowano – skończona, te roboty kolejowe są cały czas prowadzone. No i cały czas trwa rozwój sieci drogowej. Wystarczy przyjechać do Polski, żeby zobaczyć, ile dróg w tej chwili znajduje się w budowie”.

Dodał, że „z punktu widzenia kogoś, kto będzie chciał korzystać z tych dróg, to nie tylko sama choćby Via Baltica w momencie, gdy będzie już gotowa – więc nie tylko dojazd do Warszawy i możliwość jazdy dalej autostradą A2 w kierunku Niemiec czy autostradą A1 na południe – ale to cała sieć dróg w Polsce, które w tej chwili w części są już gotowe, a w części są budowane. Tych inwestycji jest rzeczywiście bardzo wiele” - zaznaczył.

„Ale chcę mocno podkreślić, że tu, na północnym wschodzie Polski, ta infrastruktura drogowa powstaje i ona będzie. I to rzeczywiście bardzo sprawne połączenie, także ważne strategicznie – bo ono ma także ogromne znaczenie strategiczne, zarówno to kolejowe, jak i drogowe – jest w trakcie realizacji” - mówił.

Pytany o to, które jeszcze projekty polsko–litewskie muszą być jego zdaniem natychmiast zrealizowane m.in. ze względu na bezpieczeństwo odpowiedział, że „absolutnie pierwszym był właśnie interkonektor”.

„Ale oprócz tego mamy to połączenie drogowe i kolejowe – są to infrastrukturalne połączenia transportowe, które dla mnie są szczególnie istotne o tyle, że stanowią również bardzo ważny element polityki Trójmorza, którą chcę realizować, łącząc nasze kraje: patrząc od północy aż na południe Europy, do Morza Czarnego. I to jest ogromnie istotne, bo te drogi rzeczywiście spinają, czynią mniejszymi odległości pomiędzy naszymi krajami, w przyszłości usprawnią handel, usprawnią poruszanie się” - powiedział.

Dodał, że projekty te mają także ogromne znaczenie strategiczne. „Pamiętajmy, że tymi drogami porusza się też wojsko, wtedy kiedy trzeba. Więc tych zadań jest tu dużo. Ale my je realizujemy. Cały czas konsekwentnie i stopniowo je realizujemy. To bardzo przyspieszyło na przestrzeni ostatnich lat, od 2015 roku – i to się cały czas dzieje” - zaznaczył.

PAP/ as/