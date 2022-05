Siarkowska: kandydatura prof. Glapińskiego powinna być jak najszybciej przegłosowana

Już w przyszłym tygodniu Sejm (12-13 maja) ma się zająć wyborem prezesa Narodowego Banku Polskiego na kolejną kadencję. Kandydatura prof. Adama Glapińskiego uzyskała w kwietniu rekomendację Komisji Finansów Publicznych. - Ten wybór powinien zostać dokonany jak najszybciej – uważa posłanka Anna Maria Siarkowska (PiS)

W moim przekonaniu, w obecnej sytuacji niepewności w obszarze przedsiębiorczości, związanej z wysoką inflacją oraz z ciągłymi podwyżkami stóp procentowych, wybór prezesa NBP byłby jednym z elementów stabilizujących. Dałby bowiem pewność co do przyszłego kierunku polityki monetarnej NBP i działań, jakie mogą być podejmowane na rzecz zapewnienia stabilności krajowego systemu finansowego. W odniesieniu do prezesa Adama Glapińskiego wiadomo bowiem, czego można się spodziewać – podkreśla parlamentarzystka.

W ocenie Siarkowskiej dla polskich przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich, kluczowa w najbliższym czasie będzie skuteczna walka z poważnymi zagrożeniami, m.in. z rosnącą inflacją i brakiem perspektywy spokoju na międzynarodowych rynkach, związanym z trwającą wojną na Ukrainie. Posłanka podkreśla też, że proces podnoszenia stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej powinien być bardzo dokładnie monitorowany.

Powinniśmy wiedzieć, czy i na ile podwyżki stóp procentowych zbijają inflację cen krajowych towarów i usług konsumpcyjnych, gdyż na ceny paliw i importowanych produktów nie ma to wpływu, a one i tak będą wzrastać. Niemniej jednak Adam Glapiński jako prezes NBP daje przynajmniej nadzieję, że nie zostanie wycofana gotówka i nie zostanie zlikwidowany złoty. W moim przekonaniu to są dwa bardzo istotne elementy składowe naszej suwerenności w obszarze gospodarczym – ocenia Siarkowska.

Uważam, że pożądanym byłoby, aby kandydatura pana Adama Glapińskiego została jak najszybciej przegłosowana. Ewentualna zmiana kandydata na prezesa NBP obarczona jest dużą dozą niepewności. Osobiście obawiam się, że byłaby to zmiana na gorsze. Obecnie na świecie coraz bardziej widoczne są działania na rzecz zmiany obecnego systemu finansowego i wprowadzenia pieniądza cyfrowego. Wiązałoby się to z wycofaniem gotówki a jednocześnie najpewniej również z rezygnacją ze złotówki. Nie wolno na to pozwolić – mówi posłanka.

Czytaj też: Stopy procentowe - więcej podwyżek nie będzie?

Zespół wGospodarce.pl