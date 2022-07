Witaminowe bomby i pociski

Witaminy są niezwykle ważnym elementem składowym naszej diety

Odpowiadają za wiele funkcji organizmu, takich jak samopoczucie, metabolizm, kondycja włosów, skóry i paznokci oraz choroby innych układów ciała człowieka. Zarówno ich niedobór, jak i nadmiar może być szkodliwy. Nasz styl życia, przetworzona żywność, stres, niewłaściwa obróbka termiczna i zanieczyszczenia wpływają na zmniejszenie dostępności witamin w żywności. Odpowiedzią na to mogą być shoty witaminowe.

Czym są shoty witaminowe?

Są to skoncentrowane dawki witamin o małej objętości (50-100 ml), w małej i poręcznej buteleczce. Może się to wydawać niewiele, lecz taka mała ilość w zupełności wystarcza na dostarczenie odpowiedniej dawki witamin. Dzięki temu, że jest mała z łatwością można spakować ją do torby i skorzystać z witaminowego pocisku gdziekolwiek się znajdujemy. Ich skład oraz rodzaj dominującej substancji będzie różny, w zależności od efektu, któremu ma służyć. Sprzedawane są jako suplementy diety, co skutkuje tym, że na rynku możemy kupić shoty, co do których nie możemy mieć 100-procentowej pewności odnoście ich składu i działania. Nie są też tanie. Z tego względu w internecie można znaleźć mnóstwo przepisów na samodzielnie przygotowane shoty witaminowe, które można „wyprodukować” o wiele taniej, w domowym zaciszu.

Dla kogo?

Ze względu na ich szerokie zastosowanie i właściwości, ich grupa odbiorcza wydaje się nie mieć końca. Stosuje się je jako uzupełnienie diety, w chorobach, przy aktywnym lub też stresującym trybie życia.

Kiedy stosować?

Przyjmowane rano, na pusty żołądek będą przyswajać się najszybciej. Lepszym rozwiązaniem będzie jednak zaaplikowanie ich po śniadaniu, czy innym posiłku, dzięki czemu będą lepiej trawione.

Etykieta

I jak zawsze trzeba pamiętać, żeby uważnie przeczytać informacje wydrukowane na etykiecie, by wiedzieć co spożywamy. Tam też warto zwrócić uwagę na informację o dziennym zapotrzebowaniu na witaminy z poszczególnych grup konsumentów.

Filip Siódmiak