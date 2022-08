O ile wzrośnie inflacja? Szczyt jeszcze przed nami!

Finalny szczyt inflacji na poziomie ok. 17 proc. zobaczymy w lutym 2023 r. - szacują analitycy PKO Banku Polskiego w piątkowym komentarzu do danych GUS. Dodają, że we wrześniu RPP może zatrzymać cykl podwyżek stóp procentowych.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2022 r. wzrosły rdr o 15,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,5 proc. – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że CPI wyniósł w lipcu 15,5 proc. rdr i 0,4 proc. mdm.

Według szacunków analityków PKO BP inflacja bazowa wzrosła w lipcu do 9,2 proc. rdr z 9,1 proc. rdr w czerwcu br.

Eksperci wskazali, że ceny żywności wzrosły w lipcu o 0,6 proc. mdm i 15,3 proc. rdr, zgodnie z odczytem flash. „Szybko rosły ceny olejów i tłuszczy (2,4 proc. mdm) oraz nabiału i jaj (2,3 proc. mdm). +Panika cukrowa+ w cenach GUS miała relatywnie niewielką skalę, bo ceny cukru wzrosły tylko o 7 proc. mdm (ale 47,6 proc. rdr), co na tle poprzednich +panik+ nie jest dużą zmianą” - ocenili.

Dodali, że wzrost cen żywności wyhamował na tle poprzednich miesięcy, ale nadal jest silniejszy niż wskazywałby wzorzec sezonowy.

Analitycy zwrócili uwagę, że ceny paliw spadły o 2,6 proc. mdm, również zgodnie z odczytem flash, chociaż w mniejszej skali niż wskazywały dane rynkowe. Przy utrzymaniu bieżącego (ze środy 10 sierpnia) poziomu cen, sierpień pokazałby w paliwach ok. 6 proc. spadku mdm, co w zestawieniu z rosnącą bazą pomoże ograniczyć inflację w ujęciu rdr - wyjaśnili.

Dodali za GUS, że nośniki energii zdrożały o 1,6 mdm (flash: 1,3 proc. mdm). „W dalszym ciągu drożeje głównie opał, którego ceny wzrosły o 5 proc. mdm, słabiej niż w poprzednich miesiącach, kiedy wzrosty były dwucyfrowe” - zaznaczyli.

Według PKO BP do końca 2022 r. inflacja będzie już spadać, ale jej finalny szczyt zobaczymy w lutym 2023 r. „Wysokość tego szczytu (obecnie szacujemy ok. 17 proc.) będzie głównie zależna od decyzji administracyjnych w kwestii zmian podatków i taryf” - wskazali analitycy banku.

Dodali, że RPP zdecydowanie większą uwagę będzie przykładać do inflacji bazowej, która już w sierpniu/wrześniu powinna wejść w trwały trend spadkowy, co powinno pozwolić Radzie zatrzymać cykl podwyżek stóp już we wrześniu 2022.

Czytaj też: Co dalej z ceną gazu? Kolejny zwrot akcji!

PAP/kp