We wtorek rano złoty traci wobec głównych walut

Złoty we wtorek po godz. 8.15 tracił na wartości wobec euro 0,43 proc. - wspólna waluta kosztuje ponad 4,71 zł, tracił również, 0,25 proc., do dolara, wycenianego na 4,70 zł. Polska waluta osłabia się również wobec franka szwajcarskiego (0,31 proc.), za którego trzeba zapłacić 4,87 zł.

W poniedziałek po godz. 20.40 za dolara trzeba było zapłacić 4,70 zł, za euro 4,71 zł, a za franka szwajcarskiego 4,87.

(PAP)/gr