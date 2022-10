Meta ujawniła nowy sprzęt do VR. Jest też cena

Meta ujawniła swój najnowszy zestaw do wirtualnej rzeczywistości

Meta Quest Pro, który według giganta technologicznego będzie kosztował 1500 dolarów - ponad trzykrotnie więcej niż jego poprzednik, Quest 2.

Bardzo oczekiwana nowa technologia VR została pokazana podczas konferencji Meta’s Connect we wtorek, a jej wysyłka rozpocznie się 25 października. Zawiera on nową technologię śledzenia pracy oczu, ulepszoną grafikę i wideo, nowe funkcje mieszanej rzeczywistości i lepsze kontrolery dotykowe.

Co ciekawe, Meta ogłosiła również współpracę z firmą Microsoft, w celu wprowadzenia do zestawów słuchawkowych aplikacji do współpracy, takich jak Teams.

Czytaj też: VR w nauczaniu w polskich szkołach? Tak! Na początek historia

Meta/KG