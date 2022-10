Trójmorze – nowa jakość w Europie

Wielkie szanse wiążą się z konsekwentnie rozwijaną Inicjatywą Trójmorza – która należy do priorytetów polityki międzynarodowej i gospodarczej Prezydenta Andrzeja Dudy. Budowanie sieci współpracy krajów UE leżących na obszarze między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym w dziedzinie infrastruktury, energetyki i technologii cyfrowych tworzy nową jakość w Europie – pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2022” Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy

W budowanych przez Polskę wizjach przyszłości ważną rolę odgrywa dziedzictwo historii. Mieliśmy historię trudną i burzliwą, a jej doświadczenia, zarówno chlubne, jak i bolesne, są dzisiaj istotnymi wskazówkami i ostrzeżeniami.

W 2022 r. kończą się obchody stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Warto szukać inspiracji w wielkich sukcesach naszego narodu. W tym, że pomimo 123 lat rozbiorów, niewoli i braku państwowości udało nam się przetrwać, zachować tożsamość i ocalić polskość. W tym, że potrafiliśmy własnymi siłami wybić się na niepodległość, w krótkim czasie scalić w jeden organizm ziemie znajdujące się pod trzema zaborami z różnymi systemami administracyjnymi oraz stworzyć gmach państwowy o nowoczesnych, niejednokrotnie przodujących w ówczesnej Europie, rozwiązaniach ustrojowych. W tym, że mimo zewnętrznych trudności zwycięsko ukształtowaliśmy granice odrodzonej Rzeczypospolitej, a przede wszystkim odparliśmy bolszewicki najazd, będący śmiertelnym zagrożeniem dla polskiej suwerenności.

Inspiracją są również gospodarcze dokonania z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Odwołując się do nich, rozumiemy dzisiaj, jak istotna jest śmiała, konsekwentna polityka ekonomiczna państwa i tworzenie ambitnej wizji rozwoju. Wielkie inwestycje II Rzeczypospolitej – budowa portu w Gdyni oraz budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego – były trafnymi odpowiedziami na geopolityczne, cywilizacyjne, gospodarcze i militarne wyzwania ówczesnego czasu. Dzisiaj też pokazują nam, jaką wagę ma patriotyzm gospodarczy, własny potencjał przemysłowy oparty w dużej mierze na rodzimych zasobach i pełne determinacji dążenie do uzyskania ekonomicznej podmiotowości w przestrzeni międzynarodowej.

Nade wszystko zaś wyciągamy z lekcji historii tę naukę, że narodowe dokonania i aspiracje trzeba osłaniać skuteczną tarczą bezpieczeństwa – wojskowego, a także energetycznego czy żywnościowego. Nigdy więcej Polska nie może pozostać osamotniona w obliczu zagrożeń. Jesteśmy przekonani, że jednym z filarów naszego bezpieczeństwa jest dziś uczestnictwo w NATO, najpotężniejszym na świecie sojuszu militarnym. Powinno to jednak zarazem współbrzmieć z poszerzaniem zdolności obronnych, z rozwojem silnej, nowoczesnej, dobrze wyposażonej armii oraz z umacnianiem naszej suwerenności w kluczowych dla funkcjonowania państwa dziedzinach.

Wojna, która toczy się dziś u naszych wschodnich granic, zmagania Ukrainy, mężnie odpierającej rosyjską agresję – potwierdzają nasze przekonania, wyprowadzone z wcześniejszych historycznych doświadczeń. Solidarnie stoimy przy walczącej Ukrainie, która broni nie tylko swojej niepodległości, wolności i integralności terytorialnej, ale broni również ustalonego ładu w tej części Europy, opartego na prawie międzynarodowym i nienaruszalności granic, broni europejskiej stabilności oraz wartości całego wolnego świata. Polska uczyniła wiele, aby dopomóc przeżywającemu dramatyczne chwile narodowi ukraińskiemu. Przyjęliśmy pod gościnny polski dach miliony ukraińskich uchodźców wojennych, dajemy Ukrainie wsparcie w postaci sprzętu wojskowego i pomocy humanitarnej. Nasz kraj stał się także hubem dla pomocowych transferów napływających od państw zachodnich. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda jest jednym z najaktywniejszych polskich i światowych przywódców, którzy zabiegają o długofalowe, skoordynowane wsparcie międzynarodowe dla Ukrainy.

Tocząca się wojna w naszym regionie Europy, związany z nią kryzys energetyczny i żywnościowy uderzający w wiele krajów, ekonomiczne skutki wciąż jeszcze niewygasłej pandemii, wzbierająca na świecie fala inflacji, transformacja gospodarek w odpowiedzi na zmiany klimatyczne – wszystko to sprawia, że zbliżamy się być może do punktu przełomu, w którym dotychczasowy kształt globalnego systemu gospodarczego zostanie zakwestionowany, by w to miejsce stworzyć nową definicję i pojmowanie gospodarczego ładu w naszym kraju. Polska powinna reagować na te wyzwania. Sytuacja kryzysowa zawsze niesie w sobie zagrożenia, ale jednocześnie również istotne szanse.

Widzimy, jak przekształcają się łańcuchy dostaw i produkcji, jak globalizacja gospodarek zaczyna przybierać postać regionalizacji, jak nabierają znaczenia nowe technologie, jak umacnia się pozycja krajów, które dbały o konkurencyjność, o prężne funkcjonowanie rodzimego przemysłu. Przed Polską otwierają się nowe, bardzo obiecujące perspektywy. Możemy stać się o wiele znaczniejszym graczem w wymiarze regionalnym, europejskim, a nawet globalnym. Mamy jako kraj wiele atutów, które odegrają jeszcze większą rolę w świecie, jaki prawdopodobnie wyłoni się po klęsce imperialnej polityki rosyjskiej.

W tym kontekście wielkie szanse wiążą się z konsekwentnie rozwijaną Inicjatywą Trójmorza – która należy do priorytetów polityki międzynarodowej i gospodarczej Prezydenta Andrzeja Dudy. Budowanie sieci współpracy krajów UE leżących na obszarze między Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym w dziedzinie infrastruktury, energetyki i technologii cyfrowych tworzy nową jakość w Europie. Dotychczasowa główna oś gospodarcza kontynentu, uformowana na linii zachód–wschód, zostaje istotnie uzupełniona osią północ–południe. Perspektywy takiej współpracy mogą być jeszcze większe, gdy do Inicjatywy Trójmorza dołączy w przyszłości również Ukraina jako państwo Unii Europejskiej. Zauważmy, że byłoby to znów nawiązanie do dziedzictwa dawniejszej historii, gdy kontakty gospodarcze na osi pomiędzy Bałtykiem a Morzem Czarnym aż po kraje Lewantu były źródłem dobrobytu Rzeczypospolitej i innych mieszkańców tego obszaru.

Grażyna Ignaczak-Bandych, szef Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy

