Edukacja wysokiej jakości podstawą sprawiedliwej i bezpiecznej transformacji

Zapewnienie równego dostępu do wiedzy to pierwszy krok w procesie kształcenia wysoko wykwalifikowanych kadr oraz klucz przyszłego ożywienia gospodarczego. Odpowiedzią na te wyzwania są realizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki programy i przedsięwzięcia, które swoim zasięgiem obejmują szkoły i uczelnie w całej Polsce, a także gwarantują młodym ludziom dobry start w dorosłe życie – pisze dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, minister edukacji i nauki na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Jedną z takich inicjatyw jest program „Laboratoria Przyszłości”, z którego już korzystają miliony polskich uczniów. Na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego, w tym: drukarek 3D, mikrokontrolerów, robotów czy sprzętu do nagrań, przeznaczyliśmy rekordową sumę jednego miliarda złotych.

Wszystko po to, aby młodzi ludzie w każdej szkole mogli prowadzić ciekawe eksperymenty, uczyć się pracy w grupie, rozwijać własne talenty, a także zdobywać nowe kompetencje i umiejętności ważne na kolejnych etapach edukacji oraz pomocne w wyborze przyszłej ścieżki rozwoju zawodowego. Ze wsparcia skorzystały już prawie wszystkie szkoły samorządowe w Polsce. Dofinansowanie trafi również do polskich szkół za granicą.

Dzięki środkom z Ministerstwa Edukacji i Nauki w miastach liczących do 150 tys. mieszkańców powstają Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności. To miejsca, w których uczniowie mogą rozwijać swoją kreatywność, poznawać odkrycia naukowe oraz zjawiska otaczającego nas świata. Rolą małych centrów nauki jest zapewnienie młodym ludziom jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, niezależnie od ich miejsca zamieszkania, a także zwiększenie dostępu do nowoczesnej bazy dydaktycznej i popularyzowanie nauki.

Do samorządów w całej Polsce trafiły rekordowe środki na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Na remonty, nowe inwestycje i doposażenie szkół rząd przeznaczył ponad 5 mld zł. Wsparcie otrzymają też placówki niesamorządowe. Do nich kierujemy nowy program Ministra Edukacji i Nauki „Inwestycje w oświacie”. W ramach tej inicjatywy przekażemy organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom prowadzącym szkoły 100 mln zł.

Szkolnictwo zawodowe

Kontynuujemy reformę szkolnictwa zawodowego rozpoczętą w 2019 r. Naszym celem jest kształcenie pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy, którzy w czasie nauki będą zdobywać praktyczne umiejętności. W tym celu zacieśniamy współpracę szkół i pracodawców, zachęcamy firmy i przedsiębiorstwa do tworzenia klas patronackich oraz włączania się w proces kształcenia.

Na początku sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez MEiN, we współpracy z innymi resortami, „Plan działań w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na lata 2022–2025”. Najważniejsze działania ujęte w dokumencie obejmują m.in.: wzmocnienie współpracy z pracodawcami w rozwoju kształcenia zawodowego w poszczególnych branżach, dostosowywanie oferty i treści kształcenia do zmian technologicznych i wyzwań związanych z cyfryzacją, poszerzenie oferty kwalifikacji rynkowych, utworzenie branżowych centrów umiejętności czy zwiększenie udziału samorządów województw w działaniach służących rozwojowi kształcenia zawodowego i wdrażaniu Zintegrowanej Strategii Umiejętności.

W 2022 r. po raz czwarty opublikowaliśmy prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Określa ona zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych zawodach. Prognoza to syntetyczne ujęcie różnych źródeł opisujących tendencje na rynku pracy w kontekście strategii rozwoju państwa i regionów. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce.

Szkolnictwo wyższe

Sprawiedliwa i bezpieczna transformacja to także rozwój szkolnictwa wyższego na terenie całego kraju. Wsparcie uczelni w mniejszych ośrodkach jest jednym z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki. Jednostki te pełnią rolę lokalnych centrów wiedzy, współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a swoją ofertą kształcenia odpowiadają na potrzeby rynku pracy w regionie. W 2022 r. zwiększyliśmy subwencję dla wyższych szkół zawodowych o 136 mln zł. Wsparcie otrzymały 34 uczelnie z całego kraju. Środki na podnoszenie jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym przekazujemy również w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości”.

Zacieśniamy współpracę nauki i biznesu. Wspieramy przygotowanie rozpraw doktorskich, których wyniki mogą znaleźć zastosowanie w działalności danej firmy. „Doktorat wdrożeniowy” to program, który umożliwia kształcenie doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami. Na dofinansowanie projektów badawczych w latach 2017– 2027 przeznaczymy 741 mln zł. Efekty doktoratów wdrożeniowych znajdą praktyczne zastosowanie w działalności firm i przedsiębiorstw.

Realizujemy także programy, które wzmacniają innowacyjność i konkurencyjność krajowej gospodarki. Jednym z nich jest „Polska Metrologia”. Budżet programu to ponad 21 mln zł. Inicjatywa wspiera rozwój metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii, zaawansowanych technik pomiarowych i rozwoju technologii cyfrowych.

„Laboratoria Przyszłości”, Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności, „Polska Metrologia” doktoraty wdrożeniowe, rozwój szkolnictwa branżowego, inwestycje w infrastrukturę edukacyjną to tylko wybrane programy i przedsięwzięcia realizowane przez MEiN, które tworzą fundamenty nowoczesnej, silnej i sprawiedliwej gospodarki. Dzięki nim na rynku pracy będą konkurowali wysokiej klasy specjaliści wyposażeni zarówno w odpowiednią wiedzę, jak i kompetencje przyszłości.

Dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, minister edukacji i nauki

Tekst został opublikowany w elektronicznym wydaniu „Polskiego Kompasu 2022” dostępnym bezpłatnie do pobrania na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

»» Pobierz teraz bezpłatnie PDF „Polskiego Kompasu 2022”:

GB.PL - KLIKNIJ TUTAJ

Okładka rocznika Polski Kompas 2022 / autor: Fratria

GOOGLE PLAY - KLIKNIJ TUTAJ

APPLE APP STORE - KLIKNIJ TUTAJ