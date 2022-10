Ransomware atakuje szpitale, banki oraz hurt i detal

Sektor opieki zdrowotnej stał się najbardziej narażony na ataki hakerów i oprogramowania ransomware

Powodem jest wyjątkowo silna presja na spełnienie żądań hakerów – ostrzega Check Point Research. Uwzględniając wszystkie typy ataków, na całym świecie skala zagrożeń wzrosła o 28 proc., w Polsce o 22 proc.

W trzecim kwartale roku co najmniej jedna na 42 organizacje z sektora opieki zdrowotnej doświadczyła wpływu ransomware, to 5-proc. wzrost w skali roku. Eksperci Check Point Research ostrzegają, że zbliżający się okres świąteczny będzie szczególnie trudny dla działów bezpieczeństwa IT. Hakerzy preferują ataki poza godzinami pracy, by maksymalnie wykorzystać swoje szanse. Świąteczny szał ma pomóc w tym zadaniu.

Gangi ransomware nadal koncentrują swoje wysiłki na atakowaniu szpitali, głównie ze względu na silną presję na te organizacje, aby szybko zareagowały. Atak ransomware na szpital może prowadzić do potencjalnie katastrofalnych konsekwencji, takich jak opóźnione operacje, przestoje w opiece nad pacjentem i przełożone wizyty u lekarza. 1 na 42 śledzone przez nas organizacje opieki zdrowotnej okazały się celem operacji ransomware. Nawet jeśli atak nie zamknie szpitala, może wyłączyć niektóre systemy, odcinając dostęp lekarzy i pielęgniarek do zdygitalizowanych informacji, takich jak rejestry pacjentów i zalecenia dotyczące opieki. – mówi Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software w Polsce.

Aż 17-proc. wzrostu ataków ransomware doświadczył sektor bankowo-finansowy. W ubiegłym kwartale jedna na 49 organizacji doświadczyła tego typu kampanii hakerskich. Wzrosty dotyczą również sektora Hurt i Detal – 4,4 proc.

Nie tylko ransomware!

Uwzględniając wszystkie typy zagrożeń, doświadczyliśmy 28 proc. wzrostu ataków cybernetycznych na całym świecie w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku. W Polsce w 3 kwartale ataków było więcej o 22 proc. – średnio 756, czyli wartość wyższa niż np. w Ukrainie (750) – jednak bieżące dane mówią o nasileniu trendu: dziś średnia ilość ataków na przeciętną polską organizację zbliża się do 1100 tygodniowo! Rekordowy był jednak przełom września i października, w którym dochodziło do ponad 1370 ataków w tygodniu.

Zdaniem analityków Check Point Research najczęściej atakowanym na świecie sektorem jest Edukacja i Badania ze średnią tygodniową 2148 ataków! (+18 proc.). Na podium pojawił się również sektor rządowo-wojskowy (1564 i 20-proc. wzrost) oraz opieka zdrowotna (1426) z 60 proc. wzrostem! W Polsce dominują ataki na sektor użyteczności publicznej, z ponad 1300 incydentami w pojedynczej placówce tygodniowo.

Najwięcej ataków w 3Q2022 doświadczyły organizacje azjatyckie – 1778 (+21 proc.), południowoamerykańskie – 1572 (+32 proc.) i Afrykańskie – 1549 (-6 proc.). W Europie było ich średnio 896 (+22 proc.).

Wskazówki bezpieczeństwa:

Unikaj klikania podejrzanych lub nieznanych linków

Nigdy nie otwieraj nieoczekiwanych lub niezaufanych załączników

Unikaj ujawniania danych osobistych lub wrażliwych phisherom

Sprawdź legalność oprogramowania przed jego pobraniem

Nigdy nie podłączaj nieznanego portu USB do komputera

Korzystaj z VPN podczas łączenia się przez niezaufane lub publiczne Wi-Fi

