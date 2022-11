Prezes PKN Orlen: społeczne zadania są bardzo ważne

Społeczne zadania są bardzo ważne, pokazują inną twarz biznesu – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, który w piątek w Krakowie podpisał list intencyjny o współpracy z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Prokocimiu.

Jesteśmy championem polskiej gospodarki, największą firmą w regionie, ale naszym zadaniem jest nie tylko robić biznes, zabezpieczać rynek w paliwa, w gaz, stabilizować energię w Polsce i regionie, ale również tak duża firma ma zadania społeczne do spełnienia i właśnie poprzez naszą fundację, już nie jedną, bo posiadamy cztery fundacje, spełniamy zadania społeczne – mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Społeczne zadania są bardzo ważne, pokazują inną twarz biznesu” – podkreślił prezes koncernu i poinformował, że fundacja Orlen od 2018 do 2021 r. wydała 311 mln zł na różnego rodzaju zadania społeczne, w tym na pomoc szpitalom.

List intencyjny dotyczy współpracy w zakresie inwestycji, remontów, zakupu nowoczesnego sprzętu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu.

Takie dni jak dzisiejsze są wyjątkowe dla szpitala. Niecodziennie mamy możliwość uzyskania tak ogromnego wsparcia, tak wielkiej firmy. (…) Wsparcie pomoże naszym pracownikom, ale przede wszystkim naszym pacjentom – powiedział dyrektor lecznicy Wojciech Cyrul.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie Prokocimiu (USDK) to największa taka placówka na południu kraju. Rocznie udziela ok. 200 tys. porad ambulatoryjnych, w tym ok. 33 tys. w SOR, a w oddziałach szpitalnych leczy się ok. 33 tys. dzieci. Rocznie lekarze wykonują tu ponad 7 tys. operacji, w tym ok. 500 kardiochirurgicznych. W szpitalu jest 500 łóżek.

PAP/RO