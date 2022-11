Budujemy silną markę polskiego rolnictwa

Podstawowym celem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) jest działanie na rzecz polskiego rolnictwa, stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie polskiej wsi. Mówimy o naprawdę szerokim spektrum działalności, które dotyczy ponad sześćdziesięciu zadań wynikających z ustaw i rozporządzeń – wskazuje dr inż. Waldemar Humięcki Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na łamach rocznika „Polski Kompas 2022”

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to instytucja, która powstała w 2017 r. z połączenia Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego i przejęła ich zadania, które wpisują się w politykę rolną Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podstawowym celem KOWR jest działanie na rzecz polskiego rolnictwa, stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie polskiej wsi. Mówimy o naprawdę szerokim spektrum działalności, które dotyczy ponad sześćdziesięciu zadań wynikających z ustaw i rozporządzeń. Obejmuje ono m.in.: gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, transfer innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, stabilizację rynków rolnych, zwiększanie eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, realizację wiele działań na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa dla najuboższej ludności kraju. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa prowadzi również działania promocyjne i informacyjne produktów rolnych i żywnościowych oraz metod ich produkcji. Głównym celem tych działań jest popularyzacja żywności wysokiej jakości, a także zwiększenie jej spożycia. Działania realizowane są w oparciu o wykorzystanie znaku graficznego „Polska smakuje”. Promowane są też odpowiedzialne decyzje zakupowe oraz patriotyzm konsumencki. KOWR obsługuje dziesięć branżowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, utworzonych w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji krajowej żywności. Budując silną markę polskiego rolnictwa, KOWR podejmuje również liczne inicjatywy dla wsparcia rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą. Polskie produkty są promowane na rynkach zagranicznych pod wspólnym hasłem „Poland tastes good”. Hasło to ma jednoznacznie kojarzyć się z Polską i budzić przekonanie, że polska żywność jest smaczna i odznacza się wysoką jakością. W tym celu KOWR m.in. organizuje narodowe stoiska informacyjno-promocyjne na zagranicznych targach i wystawach z udziałem polskich przedsiębiorców, realizuje zagraniczne misje handlowe oraz zapewnia obsługę spotkań biznesowych z zagranicznymi przedsiębiorcami, organizuje w Polsce przyjazdowe misje handlowe zagranicznych importerów i dziennikarzy branżowych, organizuje webinaria informacyjne poświęcone rynkom rolno-spożywczym krajów trzecich i pomaga w nawiązywaniu kontaktów handlowych. Efekty tych działań są widoczne w systematycznie rosnącym z roku na rok eksporcie polskich towarów rolno-spożywczych.

Znakomite wyniki branży rolno–spożywczej

W okresie styczeń–maj 2022 r. wartość sprzedaży towarów rolno-spożywczych za granicę osiągnęła poziom 17,9 mld euro (82 mld zł), o 21,9 proc. wyższy niż w porównywalnym okresie rok wcześniej. Wzrost przychodów uzyskanych ze sprzedaży zagranicznej w tym okresie, a także wyższe tempo wzrostu w odniesieniu do 2021 r. potwierdzają, że krajowi przedsiębiorcy działający w branży rolno -spożywczej dobrze radzą sobie na rynku międzynarodowym. Eksport artykułów rolno-spożywczych pozwala na zagospodarowanie nadwyżek żywności produkowanej w Polsce, stanowi ważne źródło przychodów dla polskiego przemysłu rolno-spożywczego i pośrednio wpływa na gospodarkę całego kraju. Uzyskiwane dobre wyniki w eksporcie towarów rolno -spożywczych świadczą o rosnącej aktywności krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych na rynkach krajów trzecich oraz wysokiej jakości oferowanych produktów. Dzięki dostosowywaniu oferty asortymentowej przez naszych rodzimych przedsiębiorców do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych utrzymuje się popyt na polskie produkty na rynku międzynarodowym. Ponadto stosunkowo niewielki, blisko 4-procentowy, udział krajów WNP w przychodach z eksportu żywności ograniczył negatywny wpływ konfliktu zbrojnego w Ukrainie na wyniki eksportu rolno -spożywczego ogółem.

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne. W okresie styczeń–maj 2022 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 37 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 3,7 mld euro, stanowiąc 20 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. Największy udział w wartości eksportu miały: mięso drobiowe (43 proc. – 1,6 mld euro), mięso wołowe (23 proc. – 842 mln euro) przetwory mięsne (23 proc. – 834 mln euro) oraz mięso wieprzowe (9 proc. – 317 mln euro). Drugą pod względem wartości pozycję z 13-procentowym udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których łączna sprzedaż w porównaniu z okresem styczeń–maj 2021 r. wzrosła o 20 proc., do 2,3 mld euro. Przychody z eksportu ziarna zbóż wyniosły blisko 1,0 mld euro. W strukturze wolumenu wywozu 3 mln ton ziarna zbóż kukurydza stanowiła 54 proc. (1,6 mln ton), pszenica – 29 proc. (885 tys. ton), a żyto i jęczmień – po 6 proc. (odpowiednio 135 tys. ton i 121 tys. ton). Krajowi eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym (2,4 mln t, 79 proc. wywiezionego ziarna). Wzrost wartości eksportu odnotowano w przypadku tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 2 proc., do 1,7 mld euro), produktów mlecznych (o 39 proc., do 1,5 mld euro), cukru i wyrobów cukierniczych (o 17 proc., do 1,2 mld euro), a także warzyw i przetworów (o 15 proc., do 0,8 mld euro) oraz owoców łącznie z przetworami (o 12 proc., do 0,7 mld euro). Większa była również wartość wywozu m.in.: nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 83 proc. (0,5 mld euro), kawy, herbaty i kakao – o 16 proc. (0,4 mld euro), alkoholu – o 18 proc. (0,3 mld euro) oraz soków owocowych i warzywnych – o 35 proc. (0,3 mld euro).

Gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego

Podkreślić należy, że w ostatnich latach wydajność produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce zdecydowanie wzrosła, a przemysł rolno-spożywczy przeszedł ogromną transformację, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa żywnościowego naszego kraju. Jak wynika z przytoczonych powyżej danych, jesteśmy istotnym producentem żywności w Unii Europejskiej, generującym znaczne nadwyżki produkcji, które znajdują odbiorców wśród konsumentów zagranicznych na wszystkich kontynentach. Konflikt zbrojny w Ukrainie trwa i polscy producenci żywności w swojej strategii działania zdążyli uwzględnić jego wpływ na sytuację rynkową. Dlatego możemy być spokojni – Polska jest samowystarczalna i żywności nie zabraknie. Musimy pamiętać, że eksport obok konsumpcji krajowej pozostaje jednym z filarów wzrostu gospodarczego, a jego dotychczasowy rozwój jest dowodem wymiernych przewag konkurencyjnych, które pozwalają na stabilny wzrost znaczenia naszej gospodarki na arenie międzynarodowej. Dlatego poza działaniami KOWR wspierającymi polskich producentów na arenie międzynarodowej aktywnie budujemy patriotyzm konsumencki. Promując oznaczenie „Produkt polski”, wskazujemy na konkretne korzyści dla gospodarki, pokazujemy konsumentom, jak ich decyzje zakupowe przekładają się na wsparcie polskich przedsiębiorców i producentów rolnych, pozwalają utrzymać dotychczasowe i tworzyć nowe miejsca pracy. Dzięki świadomym wyborom Polaków do polskiego budżetu trafiają dodatkowe środki. Jeżeli o 1 proc. zmienimy swoje przyzwyczajenia konsumenckie na korzyść polskich produktów, w budżecie krajowym zostanie 6 mld zł.

Dr inż. Waldemar Humięcki, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

