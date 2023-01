Zamierzasz rzucić palenie? Postaw na... limonkę

Palenie papierosów jest tuż obok nadużywania alkoholu czy zażywania narkotyków czynnikiem skracającym nasze życie. Ich stosowanie nie tylko negatywnie odbija się na naszym zdrowiu fizycznym, ale także psychicznym. Wszystkie te substancje mają efekt uzależniający, a ich cechą wspólną jest trudność z ich odstawieniem. W porzuceniu nałogu palenia papierosów pomóc mogą specjalne środki farmakologiczne, w które możemy się zaopatrzyć w aptece, ale również… limonka.

Jak to działa?

Jej działanie jest bardzo zbliżone do działania gum nikotynowych. Badanie opublikowane na łamach Journal of Medical Association potwierdziły metodę polegająca na pokrojeniu limonki na ćwiartki, a każdą ćwiartkę na cztery części. Gdy najdzie nas ochota na palenie, wystarczy wyjąć taki niewielkich rozmiarów kawałek limonki i ją zwyczajnie żuć. Choć wybór limonki, zamiast gum nikotynowych daje wolniejsze i mniej skuteczne działanie w pierwszych tygodniach, to jednak pod koniec badania efekty były porównywalne z działaniem gum. To niezwykłe jak naturalny produkt jest w stanie skutecznie pomóc w rzuceniu nałogu.

Limonka, a gumy nikotynowe

W praktyce limonka wypada nieco gorzej w łagodzeniu apetytu nikotynowego. Wynika to w głównej mierze z prostej przyczyny. Otóż gumy istotnie zawierają w składzie sporo nikotyny, czego nie można powiedzieć o limonce. Także działanie gum nie wynika wcale z mniejszego głodu nikotynowego, ale z zaspokojenia potrzeby spożycia nikotyny. Więc limonka jako substytut sprawdza się bardzo dobrze, głównie dlatego, że istotnie może „oduzależnić” od chęci sięgania po nikotynę. Oprócz tego zostawia po sobie świeży oddech i dodatkowo dostarcza wiele witamin i minerałów.

Filip Siódmiak