Ceny zwariowały! Co z tym gazem?

Gaz w holenderskim hubie TTF taniał w środę rano do 1,10 proc. Kontrakty na luty wyceniane były na 70,20 euro za MWh, marcowe - na 71,82 euro za MWh, a kwietniowe - na 73 euro za MWh.

W środę ok. godziny 9.30 w hubie TTF kontrakty na gaz z dostawą w lutym staniały o ponad 0,19 proc., do 70,20 euro za MWh. Kontrakty marcowe były tańsze o 1,10 proc., do ok. 71,82 euro za MWh, a kwietniowe o 0,88 proc., do 73 euro za MWh.

We wtorek przed godziną 17.30 kontrakty na luty wyceniane były poniżej 70 euro za MWh, za gaz za dostawą gazu w marcu trzeba płacić nieco ponad 70 euro za MWh, z dostawą w kwietniu - 71,5 euro za MWh.

W dniu ataku Rosji na Ukrainę, 24 lutego 2022 r., notowania gazu na TTF przekraczały 128 euro za MWh. W szczytowym momencie, w sierpniu 2022 r., ceny gazu sięgały 350 euro za MWh.

PAP/kp