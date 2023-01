Fitch oczekuje w '23 nadal wysokich cen gazu w Europie

Agencja Fitch oczekuje, że w 2023 roku ceny gazu w Europie będą nadal zdecydowanie wyższe niż średnia długoterminowa, a ropa typu Brent może kosztować średnio 85 USD/bbl - oceniają przedstawiciele Fitch Ratings

Jak wskazał, firmy zajmujące się wydobyciem gazu ziemnego będą nadal raportować mocne wyniki finansowe. W perspektywie najbliższych dwóch lat raczej nie minie konkurencja o gaz LNG między firmami europejskimi, a nabywcami spoza naszego kontynentu.

Dyrektor Fitch ocenia, że bieżący sezon zimowy uda się przejść bez racjonalizacji zużycia gazu, a w przyszłym sezonie europejski rynek powinien się zbilansować m.in. dzięki większym zakupom LNG.

Zauważył, że Chiny zwiększają także własną produkcję gazu ziemnego i import rurociągami, co może ograniczyć wzrost importu gazu LNG.

Nasz scenariusz bazowy zakłada, że w tym roku dostawy gazu z Rosji do Europy będą całkowicie wstrzymane, a zakupy gazu LNG zwiększą się do poziomu ok. 150 mld m3 w porównaniu do 122 mld m3 w 2022 r. To znaczący wzrost, ale naszym zdaniem osiągalny - powiedział dyrektor Fitch Ratings.