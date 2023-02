Obajtek: ukończono rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia

Po uruchomieniu przez PERN rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia, PKN Orlen zainwestuje do końca 2023 r. ponad 200 mln zł w rozbudowę terminalu w Trzebini, który zwiększy swoje możliwości magazynowe

Z sukcesem zrealizowaliśmy kolejną strategiczną inwestycję, która realnie i długoterminowo wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne Polski. Nowy, prawie 100-kilometrowy odcinek rurociągu, który powstał na trasie Boronów-Trzebinia, zwiększa do ok. 350 km, zasięg transportu rurociągowego paliw produkowanych w rafinerii w Płocku. Przede wszystkim jednak gwarantuje najtańszą, najszybszą i najbezpieczniejszą ich dystrybucję, a co za tym idzie stabilność dostaw paliw na stacje w południowych regionach Polski - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.