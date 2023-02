MZ: w Polsce działa 27 ośrodków opieki psychiatrycznej

Od początku stycznia do końca listopada ubiegłego roku aż 1339 nastolatków próbowało popełnić samobójstwo - wynika z danych Komendy Głównej Policji. To prawie 500 prób więcej niż przez cały 2020 rok. Te liczby dotyczą również naprawdę małych dzieci. W przedziale wiekowym od 7 do 12 lat prób samobójchych było 51