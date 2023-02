Prezes NBP: w grudniu 2023 r. inflacja może wynieść 6 procent

Jeśli się chce mieć szybki wzrost gospodarczy to trzeba tolerować wyższą inflację. Jeśli gospodarka szybko rośnie, to inflacja powinna być 2,5 +-1 proc. Do tego zmierzamy i do tego dojdziemy. Ale nie spadając na głowę ze schodów tylko schodząc schodek po schodku - powiedział prof. Adam Glapiński na dzisiejszej konferencji prasowej.

Koniunktura w Polsce się obniża i tempo wzrostu się obniża. To zgodnie z prognozami. To negatywne zjawisko w związku z PKB, ale pozytywne dane dotyczące inflacji. Nie będzie recesji, ale będziemy stopniowo wychodzili a później wrócimy . Polska zbliża się do poziomu gospodarczego krajów Europy zachodniej

Zostaliśmy zrujnowani w kolejnych wojnach swiatowych, ale jeśli chodzi o bieżące dochody, to mamy perspektywę dojścia bardzo szybko do krajów zachodnich, pod warunkiem że polska gospodarka będzie kierowana przez właściwych ludzi.

NBP w odpowiednim momencie podjęła cykl podwyżek stop procentowych, we właściwym tempie je robiliśmy i we właściwym czasie je zakończyliśmy. Dalsze radykalne podwyżki mogą być tylko inspirowane ideologią zaszkodzenia Polski.

Uważnie obserwujemy wyniki stycznia, grudnia i teraz lutego. Nowe ceny są administrowane, inflacja wzrośnie, póki co mamy 16,6 proc.

Jeszcze kilka miesięcy temu inflacja towarzyszyła wzrostowi plac.

Inflacja to straszne zjawisko, które w różnym stopniu dotyka różne grupy społeczne. Ale od tego jest państwo by to obserwować, i dbać o ty by żadna grupa społeczna nie była zagrożona. Oczekujemy inflacji 6 proc. na koniec roku.

Jesteśmy w fali płaskowyżu gospodarczego, czyli fala góra dół, góra dół. Zbliżamy się do tego punktu drugiego, kiedy będzie gwałtowny spadek inflacji. Mam nadzieje, ze to będzie w drugim kwartale. Mam nadzieje, ze inflacja z miesiąc na miesiąc będzie niższa. Przewidujemy ok. 8 proc w ostatnim kwartale tego roku.

Psychologia mówi że 5 proc. inflacja jest niedostrzegalna przez społeczeństwo. Im ktoś jest biedniejszy tym bardziej zauważa inflacje, im bogatszy tym mniej.

