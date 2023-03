Samochód w leasingu. Jak nie stracić przy wykupie?

Leasing samochodu to wciąż dobry pomysł, by zaoszczędzić na podatkach. Problemy pojawiają się jednak przy wykupie i odsprzedaży takiego samochodu.

Trzeba przemyśleć, jak korzystnie rozliczyć leasing i co zrobić po jego zakończeniu. Są różne możliwości: wykupić auto, wprowadzać do działalności gospodarczej, czy też zostawić w majątku osobistym.

Business Insider cytuje doradcę podatkowego, który wyjaśnia, że jeśli mówimy o umowie leasingowej w rozumieniu podatkowym to w przypadku samochodów osobowych musi ona zostać zawarta na co najmniej 24 miesiące. Jednak za umowę leasingu w rozumieniu podatkowym może być uznane bardzo szeroka gama umów.

Są to bowiem nie tylko typowe umowy leasingu, po zakończeniu którego można wykupić pojazd za cenę niższą niż rynkowa, ale też umowy najmu, które dają możliwość wykupu pojazdu po cenie zbliżonej do rynkowej – wyjaśnia ekspert.

Cytowany przez Busieness Insider doradca podatkowy uważa, że gdy leasingobiorca, biorąc samochód w leasing, od razu zakłada, że będzie chciał dokonać sprzedaży pojazdu po jego wykupie, to dobrym rozwiązaniem może być umowa leasingu z relatywnie wysoką ceną wykupu, zbliżoną do rynkowej wartości pojazdu. W takiej sytuacji skorzysta się na odliczeniach vatowskich.

Inny ekspert jest zdania, że jeśli po wykupie z leasingu podatnik korzysta z auta krócej niż rok, to optymalny będzie wykup do działalności gospodarczej, ale bez wprowadzenia auta do ewidencji środków trwałych.

Jeśli natomiast pojazd po wykupie z leasingu będzie użytkowany w działalności dłużej niż rok, to najlepszym rozwiązaniem ma być wykup do majątku prywatnego.

Wszystko zależy więc, od tego jaki jest cel wzięcia samochodu w leasing i na jak długi okres.

Utrudnienia w wykupie i odsprzedaży leasingowanego auta powstały przy zmianach związanych z Polskim Ładem, kiedy to wprowadzono nowe zasady w rozliczaniu wykupu pojazdu po okresie leasingu.

Przypomnijmy – Polski Ład zlikwidował kluczową zasadę tj. możliwość prywatnego wykupu leasingowanego auta, a następnie odsprzedania go bez podatku dochodowego po pół roku. Obecnie dokonując wykupu prywatnego, a nie do prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik może sprzedać samochód bez PIT dopiero po upływie sześciu lat. Jednak cały czas przy leasingu auta można odliczać koszty i VAT, a leasing przez wielu przedsiębiorców wciąż uważny jest za mniej ryzykowny niż kredyt czy pożyczka. Według różnych ekspertów obecnie najbardziej małym i średnim firmom opłaca się wynajem długoterminowy, który jest korzystniejszym w porównaniu do innych form finansowania.

Czytaj także: Polski Ład: Kto zyska na zmianach podatkowych?

Busieness Insider/inne źródła/ gr