Najpopularniejsze Mazdy wycofane z Polski? Kuriozalny powód

Od 1 kwietnia br. Mazda nie będzie mogła sprzedawać w Polsce modelu 2, 6, i mx-5. Jak podaje „Auto-Świat”, powód jest kuriozalny. Okazało się, że modele nie posiadają radia spełniającego najnowsze przepisy polskiego prawa. Jak informują portal wGospodarce.pl przedstawiciele Mazdy, z salonów firma aut „nie usuwa”, ale… no właśnie, jest pewne „ale”. Firma dodaje, że Polska jest jedynym rynkiem wprowadzającym obecnie takie zmiany w przepisach

Mazdy wyprodukowane od 1 marca 2023 r. nie mogą być sprzedawane na polskim rynku. Radioodbiorniki nie spełniają kryteriów polskiego prawa.

Odbiornik multimedialny – odbiornik radiofonii DAB+ służący do odbioru cyfrowych transmisji radio- fonicznych, wyposażony w kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 320 x 240 pikseli i rozdzielczości koloru co najmniej 8 bitów wykorzystywany do wyświetlania treści multimedialnych, w szczególności slajdów– brzmi treść rozporządzenia uchwalonego jeszcze w 2020 r.

Portal wGospodarce.pl uzyskał komentarz odnoszący się do tej sytuacji.

Cała sprawa rozbija się o Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z 4 listopada 2020 r., które wchodzi w życie 1 kwietnia 2023 r. i zmienia definicję odbiornika multimedialnego na następującą:

Odbiornik multimedialny - odbiornik radiofonii DAB+ służący do odbioru cyfrowych transmisji radiofonicznych, wyposażony w kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości co najmniej 320x240 pikseli i rozdzielczości koloru co najmniej 8 bitów wykorzystywany do wyświetlania treści multimedialnych, w szczególności slajdów.

Odbiorniki w obecnie produkowanych przez Mazda Corporation samochodach – Mazda2, Mazda6 i Mazda MX-5 nie spełniają tych parametrów, w związku z tym w świetle polskich przepisów nie możemy przyjąć zamówień na te samochody, począwszy od tegorocznej, marcowej produkcji, bo klient nie będzie mógł zarejestrować takiego samochodu w Polsce. Ponieważ Polska jest jedynym rynkiem wprowadzającym obecnie takie zmiany w przepisach, Mazda Corporation zdecydowała się nie wprowadzać zmian w w/w modelach. W związku z tym oferujemy polskim klientom pulę ok. 1500 szt. Mazdy 6, 100 szt. Mazdy MX-5 i 50 szt. Mazdy 2 wyprodukowanych do końca lutego 2023 r., co odpowiada średniej rocznej sprzedaży wymienionych modeli w Polsce. Jednocześnie na pozostałych rynkach Europy w/w modele pozostają w ciągłej ofercie Mazdy z możliwością zamówienia do bieżącej produkcji - informuje portal wGospodarce.pl biuro prasowe Mazdy

Samochody, które są w salonach i były wyprodukowane wcześniej można będzie nabyć i zarejestrować bez problemu. Kolejne modele mają już ten standard spełniać.

