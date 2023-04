Złoty się umacnia i to do wszystkich walut

Złoty we wtorek zdrożał w stosunku do głównych walut. W stosunku do euro zyskał ponad 0,3 proc. i ok. godz. 17 wspólna waluta kosztowała niespełna 4,67 zł. W stosunku do dolara złoty zyskał ponad 0,9 proc.

Złoty we wtorek zdrożał w stosunku do głównych walut. W stosunku do euro zyskał ponad i ok. godz. 17 wspólna waluta kosztowała niespełna 4,67 zł. W stosunku do dolara złoty zyskał ponad 0,9 proc. i kurs amerykańskiej waluty wyniósł niespełna 4,28 zł. Także frank szwajcarski potaniał o przeszło 0,2 proc. i kosztował 4,73 zł.

We wtorek rano euro kosztowało 4,69 zł, dolar 4,31 zł, a frank szwajcarski blisko 4,75 zł.

