„Czy jesteśmy gotowi na zakaz rejestracji aut spalinowych?” - na to pytanie odpowiada ekonomista Marek Lachowicz, publikując na Twitterze najnowsze dane dotyczące liczby samochodów w Polsce.

Przypomnijmy, że Rada Unii Europejskiej w ramach pakietu Fit for 55 przyjęła przepisy, które określają min. redukcje emisji CO2 o 55 proc. dla nowych samochodów. Oznaczają one zakaz rejestracji nowych samochodów z silnikiem spalinowym od 2035 roku.

Na 26 milionów aut osobowych mamy około 55 tysięcy elektryków o hybryd. To około 2 procent (0.2%). Nawet jeżeli przyjąć, że ok 7 mln aut nie funkcjonuje i powinno być wykreślone, 55 tys. z 19 mln podnosi proporcję do… ok 3 procent