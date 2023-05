To nowość! Małoletni założą działalność gospodarczą

Rząd prowadzi obecnie prace nad projektem regulacji dotyczących umożliwienia osobom małoletnim zakładania działalności gospodarczej - poinformował w poniedziałek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Zaznaczył, że rząd chciałby, by przepisy te uchwalił Sejm obecnej kadencji.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda poinformował w poniedziałek podczas konferencji prasowej, że rząd pracuje nad projektem regulacji prawnych, które mają umożliwić osobom małoletnim zakładanie działalności gospodarczej.

Jeżeli taki młody człowiek uzyska zgodę na prowadzenie działalności przez sąd, wówczas będzie mógł ją prowadzić bez zgody rodziców, bez każdorazowego potwierdzania każdej czynności przez rodzica. Dzisiaj zarejestrowanie działalności to jest jedno, ale w związku z tym, że osoba jest małoletnia kodeks cywilny mówi o tym, że czynności wymagają zgody i potwierdzenia rodzica - stwierdził minister. Dodał, że wniosek będzie mógł być złożony też przez młodego człowieka.

Ostatecznie to sąd rozstrzyga, czy taka decyzja, czy taka zgoda będzie wydana, więc młody człowiek będzie mógł złożyć taki wniosek - poinformował Buda.

Chcielibyśmy, aby prace legislacyjne, które są na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów (SKRM) postępowały jak najszybciej. Mamy nadzieję, że za chwilkę przyjmie to SKRM, a później Rada Ministrów i przejdziemy do prac sejmowych. W tej kadencji chcielibyśmy ten projekt uchwalić. On jest w priorytetach rządu, przyjęliśmy go, jako jeden z ważniejszych projektów Ministerstwa Rozwoju i Technologii na tę obecną kadencję - podkreślił Buda.