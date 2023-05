Obajtek: Firmy potrzebują energii. Musimy budować elektrownie

Chcemy rozwijać zeroemisyjne źródła energii. Musimy budować elektrownie, które działają w podstawie, czyli stabilizują moc. Takimi elektrowniami są elektrownie gazowe - powiedział w piątek w programie „Gość Radia Gdańsk” prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Szef Orlenu został zapytany o nową elektrownię gazową, która powstaje w Grudziądzu.

Posiadamy już cztery takie elektrownie gazowe. Dwie są w budowie, jedna jest planowana w Gdańsku. To tak naprawdę pozwoli nam rozbudować moce zeroemisyjne zielone. (…) Przejęliśmy PGNiG, więc mamy stabilny wsad. Mamy odpowiednią sytuację finansową, więc możemy zabezpieczać ceny gazu. Mamy swój gaz, zwiększamy wydobycie w Norwegii. Oprócz tego kontrakty na skroplony gaz i plany budowania terminala pływającego w Gdańsku. To jest kolejna inwestycja, która powoduje przerobienie gazu na energię elektryczną- dodał.

Obajtek podkreślił, że lokalizacja elektrowni gazowej w Grudziądzu nie jest przypadkowa.

Inwestując w elektrownie gazowe jesteśmy w kontakcie z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. To one decydują, w którym miejscu muszą lokalizować się elektrownie, by utrzymać bilans w systemie. Oprócz tego wygraliśmy aukcję. Mamy podpisaną umowę na 17 lat. To około 3,5 miliarda złotych przychodu. Oprócz tego jeszcze sprzedaż energii elektrycznej, więc jest to dobry biznes, który się odpowiednio spina, ale gwarantując bezpieczeństwo – zaznaczył.