Niedzielski: Planujemy wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia planuje wzrost wyceny świadczeń medycznych, co ma przełożyć się na wzrost wynagrodzeń i finansowania placówek medycznych, wynika z wypowiedzi szefa resortu Adama Niedzielskiego. Łączny roczny koszt planowanych zmian to 14 mld zł.

Zwiększymy pulę punktów do wykonania w ryczałcie oraz wycenę samego punktu. Przełoży się to na wzrost wynagrodzeń i finansowania placówek medycznych. Dalej będziemy zwiększać środki na wycenę interny i chirurgii. Roczny koszt to ok 14 mld zł - powiedział Niedzielski podczas posiedzenia prezydium trójstronnego zespołu ds. ochrony zdrowia, cytowany na profilu resortu na Twitterze.

Zrekompensujemy wzrost wynagrodzeń minimalnych, ale chcemy, żeby rosły też pozostałe wynagrodzenia. Naszym celem jest pokrycie finansowe inflacji oraz działania w obszarze ryczałtu - dodał.