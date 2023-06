Transformacja polskiej energetyki. Co jest priorytetem?

Arcyważnym element transformacji energetycznej Polski będzie budowa SMR. O tym podczas VI Forum Wizja Rozwoju rozmawiali wiceprezes zarządu PEJ Seweryn Kowalczyk, doradca zarządu PSE,Robert Paprocki, Włodzimierz Pomierny z Agencji Rozwoju Przemysłu, wiceprezes Zarządu Gaz System Andrzej Kensbok, Józef Węgrecki PKN Orlen prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego Jakub Faryś.

Seweryn Kowalczyk, wiceprezes zarządu PEJ sp. z o.o. przypomniał, że decyzje dotyczące wyboru technologii podjęto w ubiegłym roku i że rząd zdecydował się na technologię amerykańską.

Aktualnie prowadzimy rozmowy dotyczące całego szeregu umów, ale także rozmawiamy już z wykonawcą. Ta inwestycja nie tylko przyniesie bezpieczeństwo energetyczne na 40 czy 50 lat, ale będzie miała też ogromny wpływ na lokalny biznes. Na pewno „local content” będzie istotny, bo będziemy prowadzić największy plac budowy, jaki w Polsce istniał. Musimy korzystać z lokalnej przedsiębiorczości, do tego spółka będzie tu, lokalnie płatnikiem, także danin publicznych, różnego rodzaju podatków. Do tego dochodzi cały szereg możliwości polepszenia infrastruktury społecznej. Termin, w którym wyznaczono na rozpoczęcie plan budowlanych to 2026 rok, do 2033 oddamy pierwszy reaktor, w sumie planujemy trzy reaktory. Czekamy na ostateczność decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej, a także na kwestie dotyczące zgody i decyzji Komisji Europejskiej na środki pomocowe, które są elementem finansowania naszego megaprojektu.

Robert Paprocki Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformował, że już teraz na Pomorzu prowadzone są inwestycje, które mają na celu wyprowadzenie dużych mocy z instalacji offshore. W przypadku wyprowadzania mocy z elektrowni atomowych mamy de facto do czynienia ze standardowym wyprowadzeniem mocy, oczywiście wielkich liczbowo, ale technicznie niczym się nie różniących od mocy mniejszych liczbowo.

Włodzimierz Pomierny, Agencja Rozwoju Przemysłu dodał, że ARP plasuje się w miejscu łańcucha dostaw. Naszym zadaniem jest też troska o to, aby tak konstruować ekosystem legislacyjny, aby jak najwięcej korzystać z „local contentu”.

Andrzej Kensbok – Wiceprezes Zarządu Gaz System podkreślił, że musimy dbać o przesyłanie i dostęp gazu, ale także o to, żeby zapewnić naszym odbiorcom ten gaz po dobrej cenie.

Dziś, zastępując węgiel gazem bardzo znacząco obniżamy wysokość opłat za emisję. Dziś cała „brama północna” umożliwia nam przyłączanie kolejnych elektrowni. To oczywiście wymaga ogromnej sieci przesyłowej, stąd budujemy kolejne tysiąc kilometrów rurociągów. Siedem zadań jest dziś w fazie realizacji lub projektu oraz w planach dwie tłocznie. Mamy około 23 mniejszych projektów liniowych i 150 zadań o charakterze bieżącym. Dziś w UE mówimy o transformacji energetycznej, ale w ramach indywidualizowania tych działań na terenie różnych państw, wiemy, że wszędzie ten miks energetyczny konstruowany jest inaczej. Z pewnością jako GAZ-SYSTEM nie pozostaniemy z tyłu. Tworzymy już zespoły, które od strony regulacyjnej i technicznej przyglądają się kwestiom sieciowego transportu wodoru i biometanu blendowanego z metanem. Priorytetem jest jednak niezależność od dostaw rosyjskiego gazu tak, aby przy rosnącym popycie dążyć do osiągnięcia pozycji lidera w obszarze gazów zdekarbonizowanych. Strategia naszej spółki obejmuje także zmniejszenie negatywnego wpływu na klimat i środowisko, a także wdrożenie modelu biznesu opartego na analizie danych. GAZ-SYSTEM zamierza też bardziej koncentrować się na bezpieczeństwie i dobrostanie ludzi.

Józef Węgrecki, PKN Orlen z kolei dodał, że PKN Orlen podchodzi do biznesu szukając dywersyfikacji.

Nigdy nie skupiamy się na jednym kierunku, stąd energetyka, petrochemia czy rafineria. Dywersyfikujemy także oczywiście wewnątrz tych dziedzin. Jeśli idzie o wodór, to ogromne znaczenie ma logistyka. Możemy oczywiście magazynować w Płocku. Przy każdym naszym projekcie także staramy się opierać o „local content”, zwłaszcza przy mniejszych inwestycjach. I nie dlatego, że jesteśmy zmuszeni, czy chcemy, żeby większość była produkowana w Polsce, ale dlatego, że są to produkty bardzo wysokiej jakości. Jeśli idzie o logistykę, to wciąż nie są wykorzystywane w Polsce drogi wodne, ale pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu. Chcielibyśmy transmitować tą drogą C02, który nie będzie „złym gazem”, ale będzie wykorzystywany. Do tego są oczywiście potrzebne regulacje, ale podobnie jest w kwestiach związanych z wodorem, gdzie w dużych miastach transport ciężki, transport autobusowy będzie oparty o wodór. Jeśli chodzi o SMR, to tu również patrzymy na to z pespektywy energetyki rozproszonej. W Polsce 2/3 energetyki to ciepłownictwo, to jest olbrzymia ilość zapotrzebowania na energię.

Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego powiedział:

Z punktu widzenia branży motoryzacyjnej kluczowe są dwa obszary. Pierwszy z nich to niskoemisyjność, do 20235 roku, jak wszyscy wiemy, każdy produkowany w UE pojazd musi być zeroemisyjny, w przypadku pojazdów ciężarowych, ciężkich mówimy tu o blisko połowie floty. To w praktyce oznacza, że będzie potrzeba bardzo dużo prądu do tego, aby te samochody ładować. Za kilka lat będziemy potrzebowali sieci do ładowania samochodów ciężarowych. To jest pierwszy arcyważny obszar. Drugi obszar to oczywiście produkcja, bo my dziś jesteśmy 5 czy 6 producentem pojazdów w Europie, mamy świetne kompetencje, ale w zakresie pojazdów spalinowych. W przypadku pojazdów zeroemisyjnych, gdzie nie tylko produkcja pojazdów musi być zeroemisyjna, ale także cały łańcuch dostaw musi być zeroemisyjny. Dla nas, dla branży motoryzacyjny, stabilna dostępność energii zielonej jest absolutnie kluczowa.

Seweryn Kowalczyk, wiceprezes zarządu PEJ sp. z o.o. zaznaczył, że ogromny problem, przed którym stoimy to pytanie o to, jak połączyć OZE z energią atomową i to jest kwestia nie tylko rozwiązań technicznych, ale także spraw związanych z regulacją legislacyjną. Dla inwestora i instytucji finansowych, które to finansują, potrzeba zmiany regulacji prawnych w taki sposób, aby energia atomowa miała pierwszeństwo przed OZE.

Czytaj też: Srebrna gospodarka wyzwaniem dla rządu

Czytaj też: PKO BP: Bezpieczny kredyt 2% od 3 lipca. Co wiemy

VI Forum Wizja Rozwoju