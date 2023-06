Grzegorz Olszewski: My chcemy być bankiem

Sektor bankowy w Polsce ma większe znaczenie niż w wielu innych krajach. U nas gospodarka finansowana jest głównie przez kredyt bankowy, co powoduje, że banki mają znaczenie strategiczne. Bardzo istotne jest to, żeby sektor bankowy w Polsce zachował kapitał narodowy – mówi „Gazecie Bankowej” Grzegorz Olszewski, prezes Alior Banku, Bankowy Menedżer Roku 2022 w okładkowym wywiadzie zatytułowanym „My chcemy być bankiem”, który przeprowadzili red. red. Maciej Wośko i Stanisław Koczot.

Jest to szczególnie ważne w sytuacjach spowolnienia gospodarczego, o czym przekonaliśmy się w poprzednich latach, kiedy nasze banki nie ograniczały w znacznym stopniu dostępu do finansowania, dzięki czemu wiele firm przetrwało i do dzisiaj bardzo dobrze funkcjonuje. Nie mieliśmy też do czynienia z sytuacją, w której depozyty polskich obywateli były zagrożone – dodał prezes Alior Banku.

Zapytany, czy boi się konkurencji ze strony wielkich korporacji technologicznych tzw. bigtechów Grzegorz Olszewski stwierdził: „Konkurencyjna gospodarka zawsze jest dobra dla konsumenta, jest też dobra to dla uczestników rynku, ponieważ motywuje do tego, żeby się rozwijać. Pod jednym oczywiście warunkiem: że konkurenci działają na tych samych warunkach. Bigtechy musiałyby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy taka forma działalności, jaka obowiązuje w Polsce im odpowiada? Wejście na nasz rynek nie jest wcale takie proste. Rynek jest bardzo konkurencyjny, mamy imponującą bankowość mobilną, internetową, rozwinięte usługi kredytowe, asset management… Czy bigtechy są w stanie u nas zainwestować, spełniać wymogi kredytowe, kapitałowe? A może chciałyby działać na innych zasadach, załóżmy nie na podstawie polskiej licencji bankowej? Nie będą posiadały jednak wówczas gwarancji depozytów BFG. A Polacy wysoko cenią sobie bezpieczeństwo”

Rozmówca „Gazety Bankowej” podkreśla: „Uważam, że jeśli nie nastąpi jakaś bardzo istotna zmiana dotycząca systemu gwarantowania depozytów w Polsce, to w sposób naturalny osoby chcące zdeponować środki będą kierowały się do banków. Co nie zmienia faktu, że instytucje świadczące usługi finansowe nie będące bankami będą łatwiej „przyswajalne” przez młodych ludzi. Ale z drugiej strony, widząc, jak dużą zdolność ma sektor bankowy do adaptacji rozwiązań technologicznych, uważam, że jesteśmy w stanie bardzo szybko uzupełniać luki pojawiające się w naszych usługach i przyciągnąć nowych klientów.

„Jeśli w najbliższym czasie nie zmieni się nic istotnego w systemie bankowym w Polsce, w sposobie gwarantowania depozytów, to uważam że pozycja banków pozostanie bardzo silna. Bigtechom trudno będzie przeprowadzić rewolucję w Polsce, odebrać bankom ich klientów” – podsumowuje Grzegorz Olszewski, prezes Alior Banku, Bankowy Menedżer Roku 2022 „Gazety Bankowej”.

