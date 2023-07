Ukraina dziękuje polskiemu prezydentowi

Prezydent Andrzej Duda opuścił w niedzielę w południe katedrę w Łucku, gdzie odprawiono nabożeństwo ekumeniczne upamiętniające ofiary Rzezi Wołyńskiej. Gdy szef państwa wychodził ze świątyni, zgromadzeni przed nią ludzie skandowali „dziękujemy”. W tym roku mija 80. rocznica ludobójstwa dokonanego przez Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) na Wołyniu.

Prezydent Polski Andrzej Duda (2L) przed katedrą śś. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

„Polska przyjęła nas w swoich domach, dała schronienie matkom i dzieciom uciekającym przed rosyjskimi bombami. Nigdy tego nie zapomnimy, właśnie za to jestem wdzięczna” – dodał kolejna rozmówczyni.

Prezydent Polski Andrzej Duda (C-2P) przed katedrą śś. Apostołów Piotra i Pawła w Łucku / autor: PAP/Vladyslav Musiienko

Po przyjeździe do Łucka prezydent Duda spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na placu obok katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przywódcy państw przespacerowali się po placu, żywo rozmawiając. Następnie obaj politycy weszli do świątyni. Tam, po modlitwie, złożyli znicze przed ołtarzem.

Uczestniczymy w wydarzeniach historycznych – powiedziała w niedzielę w rozmowie z PAP wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, która wzięła udział we mszy świętej w Łucku na Ukrainie poświęconej pamięci ofiar Rzezi Wołyńskiej. Gośćmi uroczystości byli też prezydenci Polski i Ukrainy, Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski.

„Uczestniczymy w wydarzeniach historycznych. Oczywiście, przyszłość pokaże, na ile to, co dzieje się na naszych oczach, wpłynie na nasze przyszłe losy, ale to są duże kroki ze strony ukraińskiej w kierunku pojednania” – oceniła Gosiewska.