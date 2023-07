70 proc. węgla na świecie zużywają Chiny i Indie

Choć Europa i USA zmniejszają zużycie węgla, stawiając na szybką dekarbonizację bez względu na koszty, to i tak światowe zapotrzebowanie na to paliwo nie maleje. Kraje azjatyckie – zwłaszcza Chiny i Indie, nie przejmując się klimatem, wykorzystują coraz więcej węgla, dlatego globalny popyt w tym roku znów osiągnie rekord

Tak wynika z najnowszego raportu Międzynarodowej Agencji Energetycznej, która wyliczyła, że w zeszłym roku świat potrzebował 8,3 miliarda ton czyli o 3,3 proc. więcej niż w 2021 r. To był rekord i w tym roku zużycie rośnie, głównie za sprawą Azji. W Raporcie wskazano, że choć zarówno w tym jak i w przyszłym roku świat mniej będzie wytwarzał energii w elektrowniach węglowych, to jednak zapotrzebowanie na to paliwo i tak będzie wysokie w innych branżach przemysłu. Chiny, Indie i kraje Azji Południowo-Wschodniej łącznie będą zużywać niemal trzy czwarte węgla. Natomiast w Unii Europejskiej zużycie tego paliwa gwałtownie spadnie, podobnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rezygnacji z węgla sprzyjają niskie ceny gazu ziemnego. Już ta tendencja jest widoczna, bo USA w pierwszym półroczu potrzebowały o blisko jedną czwartą mniej paliwa niż rok wcześniej, a spadek w unii sięgnął 16 proc.

Agencja szacuje jednak, że już w pierwszym półroczu świat zużył 4,7 mld ton węgla czyli około 1,5 proc. więcej niż w tym czasie w 2022 roku, a przodowały Chiny i Indie, gdzie odnotowano wzrost popytu o 5 proc. Jak istotne znaczenie ma ten fakt, pokazują inne dane: w 2021 r. Chiny i Indie odpowiadały już za dwie trzecie światowego zużycia węgla. Oznacza to, że oba te państwa wykorzystywały go dwa razy więcej niż reszta świata. W tym roku udział Chin i Indii będzie bliski 70 proc. Dla porównania na Stany Zjednoczone i Unię Europejską przypada mniej niż 10 proc..

Potrzebujemy większych wysiłków politycznych i inwestycji – wspieranych przez silniejszą współpracę międzynarodową – aby doprowadzić do ogromnego wzrostu czystej energii i efektywności energetycznej i by zmniejszyć zapotrzebowanie na węgiel – powiedział, komentując raport, Keisuke Sadamori, dyrektor ds. rynków energii i bezpieczeństwa Agencji.

Chiny, Indie i Indonezja to najwięksi producenci węgla na świecie, którzy w zeszłym roku osiągnęli rekord w wydobyciu i utrzymują je na bardzo wysokim poziomie także w tym roku. Agencja informuje, że w marcu 2023 roku zarówno Chiny, jak i Indie ustanowiły nowe miesięczne rekordy, przy czym Chiny po raz drugi w historii przekroczyły 400 mln ton, a Indie 100 mln ton – po raz pierwszy. Również w marcu Indonezja wyeksportowała prawie 50 milionów ton węgla czyli ilość, jakiej nigdy wcześniej nie wysłał żaden kraj. Z prognoz Agencji wynika, że światowy handel węglem w 2023 roku ma wzrosnąć o ponad 7 proc., przewyższając ogólny wzrost popytu, i zbliżyć się do rekordowego poziomu z 2019 roku. Jednocześnie ceny tego paliwa spadają i w pierwszej połowie 2023 r. kosztował tyle, ile latem 2021 r.; powód to duża podaż i niższe ceny gazu ziemnego.

Agnieszka Łakoma