Ciemna strona słodkich napojów

Słodzone napoje gazowane wypijane są każdego dnia przez niezliczoną liczbę osób na całym świecie. Dodajmy do tego, że bardzo od siebie uzależniają. Wykazano jednak ostatecznie, że słodzone napoje mają destrukcyjne działanie na naszą wątrobę i powodują między innymi nowotwór tego narządu.

Jak to wygląda w Polsce?

Pomimo, że obecnie większość z nas jest zagrożeń, roczne spożycie cukru nieustannie rośnie. Statystyczny Polak spożywa każdego roku ponad 40 kg cukru. To tego zaliczają się nie tylko słodycze czy wyroby cukiernicze, ale także produkty takie jak pieczywo, ketchup i inne gotowe dania, do wyprodukowania których użyto białych kryształków. Na naszą niekorzyść działa też nadmierne picie słodzonych napojów gazowanych, które nie tylko zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca, ale również działają destrukcyjnie na wątrobę. Wszystko to potwierdzają badania naukowe.

Pod lupą

W ostatnim czasie na łamach magazynu medycznego „JAMA”, wydawanego przez Amerykańskie Towarzystwo Medyczne, ukazała się ciekawa analiza na temat wpływu słodzonych napojów na rozwój nowotworu wątroby oraz innych chorób powiązanych z tym narządem.

Raport przygotował zespół naukowców, m.in. doktor Longgang Zhao z Brigham and Women’s Hospital w Bostonie. Na przestrzeni 3 lat naukowcy obserwowali 100 tysięcy kobiet po menopauzie, w wieku od 50 do 79 lat, które leczyły się one w 40 ośrodkach medycznych na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Ich zadanie polegało na wpisywaniu do kwestionariusza z jaką częstotliwością oraz jak dużo wypijały słodkich napojów bezalkoholowych i napojów owocowych, sztucznie słodzonych (z wyłączeniem soków). Wyniki są jednoznaczne. Nadmierne spożywanie płynów zawierających cukier jest bardzo szkodliwe.

Co na to opinia publiczna?

Jedną z pierwszych osób, które zabrały głos w tej sprawie jest lekarz Bartosz Fiałek, który na swoim facebookowym profilu skomentował wyniki tego badania. Jak czytamy – „Osoby regularnie spożywające napoje słodzone cukrem notowały o 85 proc. Wyższe ryzyko rozwoju raka wątroby oraz o 68 proc. Wyższe ryzyko zgonu z powodu przewlekłych chorób wątroby w porównaniu do osób, które spożywały 3 lub mniej porcje napojów słodzonych cukrem miesięcznie”.

Powinna to być więc wystarczająco zniechęcająca informacja skierowana do osób dotychczas pijących tego typu napoje. Dodatkowo – jak wynika z przeprowadzonej analizy - systematyczne picie takich płynów aż o 68 procent zwiększa ryzyko zgonu z powodu przewlekłych chorób wątroby w porównaniu do osób, które po słodkie napoje sięgają trzy razy w miesiącu lub rzadziej. Ale choroba nowotworowa to nie jedyne zmartwienie, ponieważ u kobiet zaobserwowano także zachorowania na poważne choroby, takie jak marskość wątroby, niealkoholowe stłuszczenie tego narządu i jego przewlekłe zapalenie.

Źródła: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2807987?fbclid=IwAR1l3zf_dwcSFTkG1bp6oO7m2NArgRVdCdcLJs06VD-k1RryrnYTy8f5gnk https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02jdwsMjxPM3e6GqfhCyshT6nmGrFR8XUh1wiNQJ8KaVfzR6PJnF7A57WhYymeKuT8l&id=100050677320633

Filip Siódmiak