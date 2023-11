Firmy oczekują zwiększonego popytu

W IV kw. tego roku przedsiębiorstwa oczekują poprawy popytu, a to za sprawą niewielkiego wzrostu zapotrzebowania na towary i usługi – wynika z Szybkiego Monitoringu NBP (SM NBP). Analizy sytuacji sektora przedsiębiorstw. W III kw. tego roku – jak wskazują wyniki ankiety przeprowadzonej wśród przedsiębiorstw w ramach SM NBP – koniunktura przedsiębiorstw niefinansowych (SPN) pozostała osłabiona.

„W IV kw. przedsiębiorstwa oczekują jednak poprawy uwarunkowań popytowych, wynikającej z niewielkiego wzrostu zapotrzebowania na towary i usługi zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym. Natomiast prognozowany w horyzoncie rocznym wzrost popytu ma być generowany przez ożywienie zapotrzebowania zagranicznego, przy stabilizacji popytu krajowego. Oznacza to, że perspektywy popytu są w znacznym stopniu zależne od kształtowania się koniunktury w otoczeniu gospodarczym Polski, w szczególności w krajach będących największymi importerami polskich produktów” – czytamy opublikowanych wynikach SM NBP.

Badanie wykazało, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w II kw. rosło wolniej niż kwartał wcześniej. Towarzyszyło mu spowolnienie wzrostu przeciętnej płacy i w konsekwencji obniżyła się dynamika kosztów pracy.

„Jednak – wobec silniejszego dostosowania części pozostałych kosztów – ich udział w kosztach podstawowej działalności firm po raz kolejny wzrósł. W kolejnym kwartale wzrost kosztów zatrudnienia może być ograniczany przez niższy – według bieżących planów firm – udział przedsiębiorstw podwyższających wynagrodzenia, przy stopniowo słabnącej presji płacowej. W przeciwnym kierunku oddziaływać będzie natomiast nieznaczny wzrost średniej planowanej skali podwyżek, a także poprawiające się perspektywy zatrudnienia w sektorze” – można przeczytać w wynikach monitoringu.

W opisywanym kwartale wyraźnie wzrosły inwestycje, jednak – jak czytamy - był to efekt ożywienia aktywności wąskiej grupy największych podmiotów, przy słabnącym wzroście nakładów większości firm.

„W świetle wyników SM NBP takie zróżnicowanie występuje także w ocenach perspektyw działalności inwestycyjnej: duże przedsiębiorstwa formułują wyraźnie bardziej optymistyczne plany w tym obszarze – szczególnie odnośnie do nowych projektów inwestycyjnych – niż mniejsze podmioty” - czytamy.

Dane wskazują na wyraźny spadek dynamiki cen zaopatrzenia, co przekładało się na wolniejszy wzrost cen producentów. Informacje z firm pokazują na kontynuację procesu dezinflacji w SPN.

„Oceny formułowane przez przedsiębiorstwa sugerują, że dynamika cen ich produktów będzie się obniżać także w II półroczu br., ale skala jej dostosowania może być mniejsza niż w pierwszej połowie roku” – wynika z SM NBP.

Badanie NBP pokazuje znaczący spadek udziału firm przewidujących w najbliższym kwartale podwyżki wynagrodzeń (do 37,6 proc. z 43,1 proc.). Najgłębszy spadek zanotowano wśród największych podmiotów (do 37,4 proc. z 45,9 proc.), a jeśli chodzi o branże to w energetyce, usługach i budownictwie. Zmniejszył się także odsetek przedsiębiorstw planujących wzrost wynagrodzeń w najbliższych 12 miesiącach (do 71,3 proc. z 74,8 proc.).

Badania SM NBP prowadzone są od końca 1997 r. Ostatnie z nich odbyło się w czerwcu 2023 r. W badaniu wzięły udział 2642 podmioty. Były to przedsiębiorstwa z sektora niefinansowego reprezentujące wszystkie sekcje PKD poza rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem, oba sektory własności, przedsiębiorstwa z sektora MSP oraz duże jednostki.

rb