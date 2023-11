Prof. Glapiński: Atakują mnie i NBP bo chcą przyjąć euro

Prezes NBP Adam Glapiński oświadczył podczas konferencji prasowej, że debata na temat wejścia Polski do strefy euro powinna się zacząć za 8-10 lat, kiedy Polska osiągnie poziom bogatych krajów Europy Zachodniej.

W piątek w siedzibie NBP odbyła się konferencja prasowa, gdzie oprócz samego prof. Glapińskiego pojawiła się także załoga NBP, złożona z wiceprezesów NBP, tj. Marty Kightley i Adama Lipińskiego, a także z członków zarządu, w tym Rafała Sura, Pawła Szałamacha i Piotra Pogonowskiego.

Ktoś, kto atakuje bank centralny, atakuje także Polskę. Narodowy Bank Polski jest instytucją najwyższego społecznego zaufania, także międzynarodowego. Systematycznie kontrolowany przez audytora, od podszewki, od szczegółu do ogółu. Dwa razy w roku jesteśmy kontrolowani przez Najwyższą Izbę Kontroli. I też zawsze wynik kontroli NIK jest bardzo pozytywny. Nigdy nie było przypadku złamania prawa, nie toczyły się takie postępowania, nie mówiąc o łamaniu konstytucji, czy ustawy. Dlatego bardzo bolesne są rozgrywane potyczki, z którymi nie mamy nic wspólnego, a w których dobro i prestiż NBP są naruszane - powiedział na wstępie Adam Glapiński.

Cała ósemka przedstawicieli zarządu wzięła udział w konferencji, aby omówić aktualne wydarzenia i wyjaśnić sytuację związaną z zarzutami dotyczącymi funkcjonowania banku.

Prezes NBP nie podejmuje sam decyzji o stopach procentowych, ani o luzowaniu ilościowym, skupie obligacji. To działania kolegialne, głos prezesa liczy się jako jeden z głosów ciał decyzyjnych. Nie było sytuacji, gdy musiałem rozstrzygać swoim głosem - powiedział prof. Adam Glapiński podczas konferencji prasowej NBP

Słyszałem rechot w radio, że bank nie dostarcza dokumentów, co utrudnia pracę. Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Wyolbrzymia się sprawę sporów w gronie zarządu. Wszystko w banku kontroluje dział prawny, w którym pracują ludzie po 30, 35 lat. Ostatnio kwestionuje się nawet wiarygodność danych statystycznych. Nie ma bardziej wiarygodnej instytucji niż Narodowy Bank Polski. Mamy ścisłą kontrolę wewnętrzną, powiedział prof. Glapiński.

Jaki jest cel tego ataku? Mogę się domyślać. Chęć wprowadzenia na siłę Polski w strefę euro. Przedwcześnie. My do strefy euro możemy się przymierzać, rozważać, gdy osiągniemy poziom krajów Europy Zachodniej, powiedział prof. Adam Glapiński

Jak dodał Glapiński, każdy kto atakuje NBP i narusza jego prestiż, ma złe zamiary wobec Polski.

Chęć wprowadzenia na siłę, gwałtem, przedwcześnie Polski do strefy euro”. „Jeśli tak się będzie działo dalej i to się będzie zamieniać w akcje polityczne, albo akcje o charakterze pseudoprawnym, to możemy przestać być jednym z najbardziej prestiżowych banków na świecie - powiedział prezes NBP.