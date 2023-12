Prof. Ancyparowicz: RPP słusznie przyjmuje postawę wyczekiwania

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) słusznie przyjmuje postawę wait-and-see i nie obniża, ani nie podwyższa stóp procentowych – mówiła prof. Grażyna Ancyparowicz, doradczyni prezesa NBP i członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP w programie „Rządy Pieniądza” PR24.

Dodała, że nie można kształtować polityki pieniężnej nie mając twardych danych, a jest dużo politycznych zapowiedzi, które mogą mieć wpływ na inflację.

„Były szumne zapowiedzi. I te, dotyczące bardzo szerokiej skali podwyżek płac w całej gospodarce, to będzie to działało proinflacyjnej, bo z dnia na dzień podaży nie zwiększymy. Chodzi m.in. o zwiększenie kwoty wolnej, zerowy procent na kredyt mieszkaniowy, to oczywiście można włożyć miedzy bajki i założyć, że były to tylko obietnice wyborcze, ale pewności jak to będzie nie ma. Wszystkie projekcje NBP nie obejmują roku czy dwóch, one sięgają dalej, minimalny okres to półtora roku, dwa lata. O ile mogę przyjąć, że w tym roku będziemy mieli względnie jasną sytuację jeżeli chodzi o VAT na żywność, to już nie mamy pewnej sytuacji jeśli chodzi o dopłaty do cen energii. Nie wiemy również w jakim stopniu będzie zmieniane prawo podatkowe i w jakim kierunku one pójdą” – mówiła.