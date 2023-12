Trzy miliardy strat telewizji publicznej. Na razie

Na szkodach mediów publicznych zyskują media prywatne. Bulwersujące, bezprawne powołanie członków rad nadzorczych i prezesów publicznych spółek medialnych mają znamiona działań na szkodę tych spółek - powiedział w czwartek poseł PiS prof. Piotr Gliński podczas obrad sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

„Te bulwersujące działania - bezprawne powołanie członków rad nadzorczych i prezesów publicznych spółek medialnych mają znamiona działań na szkodę tych spółek. Pamiętam pewne analizy. Bezprawne działania wobec spółek były poprzedzone działaniami medialnymi. Obecny premier Tusk zapowiadał bezprawne działania wobec mediów publicznych, a więc wpływał już na stan i funkcjonowanie tych spółek. Na szkodach mediów publicznych zyskują media prywatne. Już wtedy zaczęły się te działania” - powiedział w czwartek poseł PiS prof. Piotr Gliński podczas obrad sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

„Jeśli chodzi o telewizję publiczną, to w zależności od decyzji, a wybrano dwie najgorsze decyzje - bezprawnie powołano ludzi do zarządzania i bezprawnie postawiono spółki w stan likwidacji, co skutkuje wygaszaniem pewnych ich działalności. Te pierwsze analizy mówią o trzech miliardach strat w telewizji publicznej i 100 milionach w przypadku PAP” - wskazał były szef resortu kultury.

„Jakie straty przewiduje KRRiT w spółkach medialnych na skutek tych bezprawnych działań godzących w polskich ład medialny?” - pytał Gliński obecnego na posiedzeniu komisji przewodniczącego Rady, Macieja Świrskiego.

„Przed chwilą wyszedłem na korytarz. Podeszło do mnie kilku dziennikarzy. Trzy mikrofony były z jednej stacji - z TVN, jedno z innej stacji. Tak wygląda w tej chwili pluralizm w Polsce. Gratuluję państwu! To jest skandal! To będzie miało swoje konsekwencje prawne. Chodzi o sterroryzowanie społeczeństwa. To także łamanie kultury demokratycznej. Niszczycie te wartości. Oczekuję opamiętania. Będziecie do tego zmuszeni. Opór społeczny będzie się poszerzał. To godzi w polską rację stanu” - podsumował Gliński.

Maciej Replewicz (PAP), sek