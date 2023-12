Nie lekceważ nagłego i szybkiego spadku masy ciała!

Kiedy słyszymy o gubieniu zbędnych kilogramów, zazwyczaj wyobraźmy sobie coś pozytywnego i pożądanego. I tak, w większości przypadków, zważając na obecną ilość osób z nadmierną masą ciała, jest to informacja, z której się cieszymy. Ale co jednak, kiedy nasze kilogramy „lecą” w dół bez żadnej przyczyny? Powodów może być wiele. Wśród nich znajdują się także i poważne współczesne choroby.

Co może być przyczyną?

Otóż cukrzyca – choroba metaboliczna charakteryzująca się zwiększonym stężeniem glukozy we krwi. Jest związana z nieprawidłowym wydzielaniem lub działaniem insuliny w organizmie, poprzez brak wrażliwości tkanek na ten hormon. Obecnie zalicza się do grupy tak zwanych współczesnych chorób cywilizacyjnych. Odznacza się ona przewlekłością, dlatego zauważenie u siebie pierwszych objawów jest kluczowe w kontekście ewentualnego leczenia. Obecnie w Polsce choruje na nią blisko 2,7 miliona ludzi w każdym wieku. Nieleczona – może mieć poważne konsekwencje. Cukrzyca może przebiegać w sposób bezobjawowy i zostać przypadkowo wykryta podczas wykonywania badań przesiewowych. Występują jednak też objawy, które wskazują na to, że w naszym organizmie dzieje się coś niedobrego.

Na co zwracać uwagę?

Choroba ta zazwyczaj kojarzy nam się z przybieraniem na wadze, rzadko chudnięciem. Jednak to właśnie szybki i niezamierzony spadek masy ciała może być pierwszym sygnałem, świadczącym o tym, że z naszym ciałem dzieje się coś nieprawidłowego. Wynika to z faktu, że w przebiegu cukrzycy dochodzi do spadku wytwarzania insuliny oraz ograniczenia zdolności magazynowania glukozy w komórkach. Inną przyczyną chudnięcia może być także odwodnienie, które też jest objawem cukrzycy. Towarzyszy te u także suchość błon śluzowych oraz wyraźnie zmniejszona elastyczność skóry. Są to jednak objawy występujące również w przebiegu innych chorób. Nie można więc jednoznacznie zdiagnozować cukrzycy tylko o tym. Innymi oznakami cukrzycy jest też:

• Wielomocz, czyli oddawanie zwiększonej ilości moczu

• Rozdrażnienie, nerwowość

• Osłabienie oraz senność

• Wzmożone pragnienie

• Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej

• Skłonność do ropnych zakażeń skóry

• Skłonność do zakażeń układu moczowo-płciowego

• Napady głodu

• Zaburzenia w funkcjonowaniu wzroku

Co oprócz cukrzycy?

Niezamierzony spadek masy ciała może być też objawem wielu innych, równie poważnych i groźnych chorób, takich jak:

• Choroby tarczycy

• Niewydolność nerek

• Zakażenie pasożytami

• Niektóre nowotwory

Każde zmiany powinniśmy jak najszybciej zgłosić do lekarza. Zleci on wykonanie badań i wprowadzi odpowiednie leczenie

Filip Siódmiak