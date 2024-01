Boeing w tarapatach. Te maszyny są pełne usterek!

Amerykańskie linie lotnicze United Airlines poinformowały w poniedziałek o znalezieniu poważnych usterek „w prawie 10” uziemionych samolotach Boeing 737 MAX 9 oraz, że liczba ta może się zwiększyć. „Teraz jest to teraz problem całej floty. „To jest problem kontroli jakości” – oceniają eksperci ds. bezpieczeństwa. Wszystkie samoloty tego typu zostały przez władze federalne czasowo wycofane z eksploatacji po groźnej awarii podczas lotu.

Przedstawiciel United poinformował, że podczas inspekcji wykryto „niedokręcone bolce” w wielu panelach tych samolotów. Dodał, że liczba maszyn z tymi usterkami „jest bliska 10 i może wzrosnąć”.

„To wiele zmienia ponieważ jest to teraz problem całej floty. To jest problem kontroli jakości” - powiedział John Cox federalny ekspert ds. bezpieczeństwa samolotów.

Powodem uziemienia Boeingów 737 MAX 9 było oderwanie się, wkrótce po starcie z lotniska w Portland, w stanie Oregon, jednego z paneli kadłuba maszyny należącej do Alaska Airlines. Pilotom udało się bezpiecznie wylądować; nie było poważniejszych obrażeń wśród pasażerów i załogi.

Reuters zaznacza, że chociaż samoloty typu MAX 9 są eksploatowane tylko przez kilku przewoźników na świecie, a w USA jedynie przez Alaska Airlines i United Airlines, to może to być przyczyną poważnych kłopotów dla producenta. W ostatnich latach Boeing boryka się z coraz to nowymi problemami z jakością a samoloty 737 MAX były już raz uziemione na początku 2019 r.

Samoloty 737 MAX miały już szereg problemów technicznych i dwie katastrofy - w październiku 2018 roku i marcu 2019 roku. Zginęło w nich łącznie 346 osób a maszyny tego typu pozostawały uziemione przez 20 miesięcy zanim ponownie dopuszczono je do lotów.

PAP, sek