Nawyk szkodzący zdrowiu serca – dzień bez śniadania!

Choroby na tle sercowo-naczyniowym są obecnie na pierwszym, niechlubnym miejscu na liście najczęstszych przyczyn zgonów na świecie. W Polsce każdego roku z ich powodu umiera ponad 175 tysięcy osób. Na kondycję naszego najważniejszego organu, jakim jest serce mamy wpływ my sami. Głównie poprzez naszą dietę oraz prowadzony styl życia. Jednakże odkryto nowy czynnik ryzyka chorób układu krążenia.

Kluczowy posiłek

Zespół specjalistów z Francji i Hiszpanii przeanalizował dane medyczne pochodzące od ponad 100 tysięcy osób. Przedmiotem ich zainteresowania były zależności pomiędzy chorobami sercowo-naczyniowymi, a wzorcami żywieniowymi.

Głównym obszarem zainteresowania było spożywanie śniadań. Jak się okazuje, pomijanie tego konkretnego posiłku przyczynia się do zwiększenia ryzyka tychże chorób i to o aż 6% wraz z każdą godziną opóźniającą spożycie pierwszego posiłku. Dla przykładu osoba, która spożywa śniadanie o godzinie 11, jest o 18 procent bardziej narażona na rozwój chorób serca niż osoba jedząca pierwszy posiłek o ósmej rano. Najlepiej zjeść go w ciągu godziny od momentu wstania z łóżka. Jest to odpowiedni czas, w którym organizm obniża poranne stężenie kortyzolu, przygotowuje układ pokarmowy na przyjęcie pożywienia oraz „przestawia” metabolizm na tryb dzienny.

A co z późną kolacją?

Odkryto jeszcze jedną ciekawą przypadłość - późne zjadanie kolacji wiąże się z 28% wzrostem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, szczególnie wśród przedstawicielek płci żeńskiej. Można to podsumować w jednym, prostym zdaniu - im wcześniej będziemy jeść poszczególne posiłki w ciągu dnia, tym lepiej dla naszego serca. Nie zapominajmy także o regularności spożywania posiłków, najlepiej co 3 godziny.

Źródło: https://www.medicalnewstoday.com/articles/eating-meals-early-can-reduce-cardiovascular-disease-risk#What-to-know-about-fasting

Filip Siódmiak