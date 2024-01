Mocny raport z USA! Fed stanie pod ścianą?

Po grudniowych danych o sprzedaży detalicznej za oceanem, rynek akcji na Wall Street zareagował przeceną, przy zwyżce rentowności amerykańskiego długu. Wśród inwestorów pojawiły się obawy o to, czy bank centralny za oceanem będzie miał – przy silnym popycie konsumpcyjnym – argumenty do szybkiego cięcia stóp procentowych.

-Z całą pewnością mocny raport o sprzedaży detalicznej w Stanach Zjednoczonych przyczynił się do ostatniego spadku indeksów na Wall Street. W tej sytuacji urosły też rentowności amerykańskich obligacji, a dolar w początkowej fazie publikacji danych makro lekko zyskał – mówi Łukasz Zembik, analityk OANDA DM TMS Brokers.

Jego zdaniem, po kolejnej porcji danych – tym razem obrazujących stan konsumpcji za oceanem – spadły także bardzo optymistyczne oczekiwania rynku co do dalszych decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej w kwestii stóp procentowych.

-Obecnie mamy 55-proc. prawdopodobieństwo, że Fed dokona cięcia kosztu pieniądza o 25 punktów bazowych już na posiedzeniu w marcu. To zdecydowanie mniej niż jeszcze tydzień temu, kiedy rynkowe wyceny dawały blisko 80 proc. szans na wspomniany ruch banku centralnego. Przypomnijmy, że łącznie do końca 2024 roku rynek zakłada też redukcję stóp o 140 pb, a kilka dni temu było to aż 170 pb. – dodaje Łukasz Zembik.